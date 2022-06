烏軍剛棄守北頓內茨克「首都連環爆」　基輔遭多枚飛彈攻擊

▲基輔市26日又發生多起爆炸。圖為基輔州城鎮戈斯托梅利(Hostomel)遇襲。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭東部前線城市北頓內茨克(Sievierodonetsk)才剛被俄軍占領,進行戰術性撤退,首都基輔26日就發生多起爆炸,傳遭到多枚飛彈攻擊。基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)透過Telegram證實,爆炸地點就在舍甫琴科區,人員傷亡統計現階段尚待確認。

綜合路透、衛報最新消息,依據克里契科的說法,當局已派出救護車及救援人員前往事發地點,有兩棟大樓的居民正在疏散中,更多詳細消息稍晚會對外公布。另據基輔獨立報消息,基輔26日至少傳出3起爆炸聲,空襲警報早在清晨5時47分就開始響。

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK