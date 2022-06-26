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烏軍剛棄守北頓內茨克「首都連環爆」　基輔遭多枚飛彈攻擊

▲▼烏克蘭基輔州城鎮戈斯托梅利（Hostomel）遭嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲基輔市26日又發生多起爆炸。圖為基輔州城鎮戈斯托梅利（Hostomel）遇襲。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭東部前線城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）才剛被俄軍占領，進行戰術性撤退，首都基輔26日就發生多起爆炸，傳遭到多枚飛彈攻擊。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）透過Telegram證實，爆炸地點就在舍甫琴科區，人員傷亡統計現階段尚待確認。

綜合路透、衛報最新消息，依據克里契科的說法，當局已派出救護車及救援人員前往事發地點，有兩棟大樓的居民正在疏散中，更多詳細消息稍晚會對外公布。另據基輔獨立報消息，基輔26日至少傳出3起爆炸聲，空襲警報早在清晨5時47分就開始響。

衛報記者洛蘭佐湯多（Lorenzo Tondo）目前人就在基輔，依據她的說法，當團隊一行人剛搭火車抵達基輔後，一走出火車站，基輔就被至少4枚飛彈攻擊。依據他上傳的照片，明顯可見濃煙竄上天空。

爆炸地點的舍甫琴科區（Shevchenkivskiy）是基輔市中心地帶之一，有多間大學、餐館、藝術畫廊。

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