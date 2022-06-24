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「300加侖拌藥機」增產飛彈推進劑　中科院「鑄藥廠房」在鵬園院區啟用

▲▼中科院「拌鑄藥產線」正式落成啟用，未來將增產飛彈火箭推進劑。（圖／中科院提供）

▲中科院「拌鑄藥產線」正式落成啟用，未來將增產飛彈火箭推進劑。（圖／中科院提供）

軍武中心／綜合報導

國家中山科學研究院（中科院）院長張忠誠於24日率相關一級主管，前往屏東鵬園院區主持「拌鑄藥產線啟用典禮」，該產線歷經3年時間，投入5.4億元經費，籌建「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備，廠房終於順利落成並正式啟用，為執行海空戰力提升計畫之量產及研發任務增添生力軍。

中科院指出，該院肩負國防武器系統研製的重要使命，自海空戰力提升計畫通過後，各式飛彈量產大幅增加，而拌鑄藥產能更是各大媒體關注焦點。推進劑研製不僅是飛彈量產的推手，基礎能量籌建更是重中之重，此次鵬園院區廠房落成後，除可滿足本院量產需求外，更可提升推進劑研製的質量，為未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

張忠誠在典禮中表示，世界各國都將大型拌藥機視為戰略物資，管制禁止輸出，中科院此次負責300加侖拌藥機全部設計，並結合國內30餘家各領域專業廠商，逐步掌握拌藥機關鍵的行星齒輪模組與拌刀熱鍛造技術，達成百分之百國內自製目標。此外，自製拌藥機強化了主被動的安全防護機制，如內消防系統、紅外線熱影像監控系統、藥漿溫度、振動及扭矩異常警示等，相較於國外拌藥設備毫不遜色，是「國防自主」的最佳典範。

張忠誠最後強調，「沒有安全就沒有一切」，工安與人員、機器、物料、方法、環境息息相關，尤其火炸藥的拌鑄過程具高度風險，在量產任務艱鉅的同時，期盼所有同仁提高自我安全意識，確依SOP程序作業，務必將工安做到滴水不漏，期許落實各項拌鑄藥工作，如期、如質達成國家交付中科院的重任。

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