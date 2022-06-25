中國航天科工203所：完成「電磁脈衝」試驗任務

▲中國航天科工203所完成「電磁脈衝」試驗任務。（圖／翻攝自中新社）

記者林彥臣／綜合報導

中國航天科工集團有限公司「二院203所」完成某電磁脈衝試驗工作，目前大陸具備該試驗能力的單位屈指可數，203所現已初步具備該項試驗能力。

根據《中新社》報導，強電磁脈衝輻射波，具有強度大、覆蓋廣，破壞大等特點，隨著電子器件和系統的大量應用，各種電子設備對電磁輻射也越來越敏感，半導體器件及微電子設備易發生故障、損壞現象，對現代電子信息系統具有極大的殺傷力。

為保障好試驗任務順利進行，203所二室成立駐場試驗突擊隊，隊員們以場為家，堅守崗位；積極與被試單位溝通聯繫，及時掌握該試驗節點安排，為了更好地模擬試驗效應、保障重大任務，突擊隊員反覆調試，提前做好試驗場地、參試人員、試驗系統等準備工作。

這次試驗不同於常規的電磁兼容試驗項目，試驗系統龐大繁雜，在不同的干擾量級下，系統的搭建調試也有較大差異，這就對突擊隊提出了更高的要求。

為了調出符合試驗要求的信號，突擊隊員想辦法、做預案、找措施，按照試驗安排有序開展工作，積累數據，摸清系統的關聯關係，全面推動項目的實施。

在時間緊、任務重、疫情反覆、系統首次使用經驗不足等多重困難面前，突擊隊通過合理規劃，在產品進場後按照前期反覆打磨討論的試驗大綱，順利地完成了該系統考核任務。

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