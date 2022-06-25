俄軍飛彈「彈回」自家陣地！180度迴轉自轟　爆出超巨煙火雨

This is reportedly footage of a failed Russian air defense system missile launch from Alchevsk, Luhansk Oblast. https://t.co/6ekiNna454 pic.twitter.com/DvHf1heAR8 — Rob Lee (@RALee85) June 24, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

網上最近流出一段烏方發布的影片，聲稱俄軍在發射防空飛彈時，疑似裝置發生故障，導致俄軍在射擊後發生罕見失誤，飛彈竟如迴力鏢般180度飛回俄軍陣地，引發大爆炸。

美媒The Drive引述推特未經證實的消息指出，這起事件發生在烏東盧甘斯克州的科穆納爾斯克（Alchevsk）附近。當時，俄軍正趁著夜色，悄悄發動新一輪攻擊，操作不明防空系統向烏方連續發射4枚飛彈。

▲俄軍在發射飛彈時，飛彈竟如迴力鏢般180度飛回自家陣地，引發大爆炸。（圖／翻攝自推特）

從影片可見，前3發飛彈非常順利地筆直衝向烏方陣地，不過第4枚飛彈卻似乎出現了故障，從裝置射出幾秒後，就在夜空中180度大迴轉，像是迴力鏢一樣墜回發射裝置前，並在地面爆炸，引起一場巨大的煙火雨。

美國陸軍防空炮兵學校前指揮官尚克（David Shank）認為，造成這起意外的原因可能是因為俄軍的發射系統發生了故障，雖然這種情況非常罕見，但美軍的刺針飛彈（Stinger）過去也曾發生過相關意外。

尚克指出，第二種引發飛彈「彈回」陣地的可能，是飛彈在保護某個區域，或是「回防」瞄準某個即將來襲的目標，不過整體而言，他認為最有可能的原因是發射故障。