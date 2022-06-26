俄軍全面佔領北頓內茨克！　烏克蘭軍方稱：戰術性撤退

▲烏俄雙方證實，俄軍已全面佔領北頓內茨克。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍隊在過去一個多月的戰事中遭遇最大挫折，俄軍已證實攻下東部關鍵城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）。烏克蘭官方對外稱，這是戰術性撤退，目的是要透過利西昌斯克的地形優勢繼續反攻。

根據《路透社》報導，烏俄雙方皆證實，俄軍在25日已完全佔領北頓內茨克，這個曾擁有10萬多人口的城市已被轟炸成一片廢墟。自上個月佔領馬力波港以來，俄羅斯再次取得最大的勝利，並在這波攻勢中改變了東部戰場的格局。現在俄軍計畫持續推進，奪取北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）對岸更多城市。

▲烏克蘭軍方稱這次是戰術性撤退，目的是轉移到北頓涅茨河對岸高地利西昌斯克。（圖／路透）



烏克蘭軍方稱這次是戰術性撤退，目的是轉移到北頓涅茨河對岸高地利西昌斯克（Lysychansk）繼續作戰，據守北頓內茨克的俄軍也更容易受到反擊。北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）在國家電視台上表示，「這座城市已經被俄羅斯完全佔領，他們試圖在這裡建立起自己的秩序。」

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）指出，俄軍正在使用跟馬力波相同的策略，就是將這個城市從地球上抹去，「在這種情況下，在廢墟與開闊田野間戰鬥已不可能，因此烏克蘭軍隊要前往高地繼續防禦行動。」

俄羅斯國防部表示，俄軍已完全控制北頓內茨克市與附近的博里夫西克鎮（Borivske）。塔斯社消息指出，俄軍正與分離主義當局及當地警方合作，而烏軍持續在城外進行砲火攻擊，阻礙俄方撤離阿佐特化工廠（Azot）內的平民。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在視訊演說中誓言，烏克蘭將奪回失去的城市，但也承認這場戰爭對人民帶來很大的創傷，「我們不知道它會持續多久，在我們看到勝利即將到來之前，還需要多少打擊、損失和努力。」