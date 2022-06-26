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黃偉哲力推弱勢住宅修繕　公私共力改善弱勢居住品質

▲台南市長黃偉哲要求下，社會局透過公私部門合力，改善弱勢家庭基本居住與生活品質，迄今社會局已協助全市86戶弱勢家戶改善住所，總補助金額達616萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲要求下，社會局透過公私部門合力，改善弱勢家庭基本居住與生活品質，迄今社會局已協助全市86戶弱勢家戶改善住所，總補助金額達616萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任後，即指示社會局應持續加強結合民間之人力、物力資源，透過公私部門合力，改善弱勢家庭基本居住與生活品質，迄今社會局已協助全市86戶弱勢家戶改善住所，總補助金額達616萬餘元。

黃偉哲市長表示，這些弱勢房屋修繕經費都是來自社會各界企業與善心人士的捐款，市長特別感謝這些默默支持此修繕計畫的社會各界，共同實現提升弱勢族群居住品質的施政願景。

市長黃偉哲秉持「弱勢優先」的施政理念，要求南市府各局處從不同面向關注於弱勢照顧議題，在社會救助面向上，除責成社會局成立惜食平台、實物愛心銀行外，為了強化關注弱勢居住正義，

▲台南市長黃偉哲要求下，社會局透過公私部門合力，改善弱勢家庭基本居住與生活品質，迄今社會局已協助全市86戶弱勢家戶改善住所，總補助金額達616萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，台南市將軍區單親爸爸阿義是肢障重度身心障礙者，因身體疾病須以輪椅助行，獨自扶養1子，生活支出均須依賴政府生活扶助及鄰里資源援助。居住所為40年磚造瓦頂老舊建築，因年久失修漏水情形嚴重，造成天花板塌陷、牆面腐蝕斑駁、浴廁門破損嚴重，房屋長期漏水產生霉味，影響身體健康及生活品質，卻無力負擔房屋修繕費用，社會局接到里長通報後，會同將軍區公所前往阿義家勘查房屋損壞情形，當阿義知道政府要運用民間慈善捐款協助修繕「夏天會滲水、冬天會灌風」的房子時，一再感謝社會局及善心捐款人士的幫忙，讓他及孩子擁有更好的生活品質。

黃偉哲市長表示，許多弱勢家庭或邊緣戶受限於經濟能力，無法擁有最基本的居住及生活品質。社會局運用民間捐款訂定「臺南市弱勢家庭住宅改善實施計畫」，補助低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢戶修繕宜居安全住所。黃市長呼籲社會各界共同加入助人行列，有錢出錢、有力出力，與市府一起讓更多像阿義這樣的經濟弱勢家庭能夠改善生活居住環境。如欲了解「臺南市弱勢家庭住宅改善實施計畫」的朋友，歡迎洽臺南市政府社會局社會救助科，電話06-2995686。

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