不到1小時盜工地800公斤電纜線　警網包抄5分鐘逮3慣竊

▲警方鎖定作案用貨車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

35歲楊姓男子夥同43歲張姓及37歲邱姓男涉及多起電纜竊案，25日楊男等人以不到1小時間剪取某工地重達800公斤電纜線，經調閱監視器鎖定作案用貨車，並守株待兔待等楊男等3人駕車離開停車場時，以優勢警力在路口包抄逮捕當場人贓俱獲。

▲並在路口以優勢警力包抄，當場人贓俱獲。（圖／桃園警分局提供）

昨日凌晨3時10分許，桃園警察分局青溪派出所接獲民眾報案，指稱有輛貨車在中央街周邊徘徊，車上男子行跡十分可疑，巡邏網立即趕往現場，發現某工地完成安裝的電纜線遭剪除竊取。員警積極調閱周邊監視器，發現嫌犯以不到1小時的時間，竟剪取重達800公斤的電纜線以貨車運走，專業且迅速手法也令警方驚訝不已。

▲▼起獲已遭裁剪的電纜線，並將楊男等3人移送偵辦。（圖／桃園警分局提供）

警方過濾掌握該貨車動線，於桃園區南海街某停車場內發現該貨車，而緊鄰停放的自小客卻是電纜線慣竊楊姓男子所有，經清查發現楊男與張男、邱男3人於本轄涉及多起電纜竊盜案，研判他們極可能涉及這起電纜線竊案，員警立即進行埋守。

果然在清晨5時35分許3人出現，並一同駕駛貨車離開，員警立即尾隨並沿途通報警網攔截圍捕，僅用5分鐘，15名優勢警力於桃園區國際路與延壽街口前後包抄將3人團團包圍，當場嚇得3人啞口無言，員警隨即在貨車後車廂內起獲失竊被裁剪82條價逾10多萬元的電纜線。據了解楊男自知涉犯多起案件，為避免引起員警注意，先向車行租賃該輛貨車，意圖規避警方查緝，不料還是在2小時內失風被逮，全案依法移請偵辦。