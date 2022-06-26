獨／彰化摩鐵情侶雙屍案　友人：2人不倫戀3年結髮妻心已死

記者許權毅／台中報導

彰化員林25日傳出摩鐵雙屍案，疑似為28歲已婚蘇男先動手悶死22歲女友廖女，再持槍自戕。蘇男友人透露，大約3年前就有看過2人在一起，不過廖女平常不會出現在聚會，僅僅就見過那一次面，但知道2人交往。至於蘇男元配大家也都認識，不過大多在家裡帶小孩，也已經7歲左右了，對於蘇男外遇，可能也已經心死了。

▲彰化摩鐵命案，蘇男疑似先悶死廖姓女友，再持槍自戕。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，蘇男跟妻子結婚後生下2子，小孩都已經7、8歲左右，生完小孩後蘇男便結紮。大約3年前蘇男帶著廖女一起出現，當時還未滿20歲的廖女身材瘦小，但後來廖女沒有出現在聚會，友人們也僅僅見過廖女那一次面，這次卻傳出命案相當震驚。

友人透露，蘇男平時都沒在工作，妻子則是在家裡帶小孩，大概也知道蘇男在外面有女人，不過可能是心死了，不理會太多，蘇男還在外面租房，可能就是跟小情人一起生活，加上有高額債務的蘇男，也怕債主找到家裡，大多在外躲藏。

▲2人被發現陳屍在摩鐵裡，疑似是蘇男先悶死廖女再持槍自戕（圖／記者唐詠絮攝）



目前檢方相驗廖女遺體後發現，女子曾經懷孕有流產，頸部有壓痕、下眼睛有紅色血跡點，至於是缺氧、加工自殺都還需要待解剖結果才能確定。蘇男部分，子彈從男方額頭進去卡在腦枕部，詳細死因均仍有待進一步調查釐清。

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