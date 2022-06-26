獨／彰化雙屍案賓士男欠債600萬　友：他出手闊綽捧百萬現金買車

記者許權毅／台中報導

彰化摩鐵雙屍命案，疑似為28歲已婚蘇男先動手悶死22歲女友廖女，再持槍自戕。蘇男友人透露，蘇男個性海派，出門都是他買單，還不給別人付，不僅如此還曾一次拿出120萬現金買賓士。但去年12月欠下500多萬賭債，且債主大多都是友人，蘇男至此便消失，如今傳出命案也相當震驚。

蘇男友人表示，去年6月左右，蘇男跟友人們一起投資娃娃機生意，沒想到他捲款百萬落跑，從此找不到人，許多友人想追債都找不到人，從此消失。不料沒多久，蘇男突然出現把債務都付清，本以為他東山再起了，一問才知道蘇男常以「投資」為理由，向不同友人要十萬到百萬不等金額，或是四處跟人借錢。直到去年12月，蘇男沉迷賭博賠了約5、600萬，再度跟人借錢後從此消失。

▲彰化雙屍案死者蘇男友人表示，蘇男去年底欠下高額債務，過去出手闊綽的他曾拿現金買賓士。（圖／記者許權毅翻攝）

過往蘇男買車時，一次先拿出60萬現金買了一台二手車，後來開久了蘇男再搬出120萬現金購買賓士，出手闊氣讓他印象相當深刻。除此之外，若是大家去唱歌喝酒，蘇男都是搶著要買單，一定要給他付，多次以來友人甚至連金額都不知道。

蘇男友人認為，不知道他為何沒工作卻有雄厚財力，但是過去蘇男扛住百萬債務的壓力，雖然金額越來越大，變成5、600萬，但是依照他的個性應該不至於想不開，無法理解為何會出事，感到相當震驚。

▲因為蘇男債主眾多，還被拷貝身分證。（圖／記者許權毅翻攝）

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