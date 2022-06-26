獨／與女友陳屍摩鐵！賓士男擁槍躲債　曾合照AV女優向友炫耀

記者許權毅／台中報導

彰化員林25日傳出摩鐵情侶命案，疑似為蘇男先悶死廖女再舉槍自盡。蘇男友人表示，蘇男去年6月曾捲款眾人合夥的百萬款項落跑，後來突然繳清債務「東山再起」，但又疑沉迷賭博，債務高達500到600萬，二度人間蒸發躲債。另外，平常海派出手闊綽的蘇男，還曾向他炫耀跟知名AV女優認識，讓他印象深刻。

▲彰化雙屍命案死者蘇男遭爆欠下500多萬債務，還曾跟友人炫耀跟知名AV女優拍照。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



據蘇男10多年友人表示，蘇男出手闊綽，買車都全部用現金，曾一次搬出120萬買賓士，友人們都知道蘇男財力雄厚，但也發現他平常沒在工作，錢從哪來眾人都很懷疑。

友人接著說明，去年6月左右，蘇男跟友人們一起投資娃娃機生意，沒想到他捲款百萬落跑，許多友人想追債都找不到人。不料沒多久，蘇男突然出現把債務都付清，本以為他東山再起了，一問才知道蘇男常以「投資」為理由，向不同友人要十萬到百萬不等金額，或是四處跟人借錢。直到去年12月，蘇男沉迷賭博賠了約5、600萬，再度跟人借錢後從此消失。

友人透露，蘇男友人們互相詢問才知道都有被借錢，好多朋友都是債主，認為蘇男會買一把槍不意外，因為「債主真的太多了」。另外友人說蘇男曾向他炫耀，自己跟知名AV女優認識，2人還一起合照，但友人說蘇男有時講話較誇張，自己也不會全盤相信。

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