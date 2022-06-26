　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／與女友陳屍摩鐵！賓士男擁槍躲債　曾合照AV女優向友炫耀

記者許權毅／台中報導

彰化員林25日傳出摩鐵情侶命案，疑似為蘇男先悶死廖女再舉槍自盡。蘇男友人表示，蘇男去年6月曾捲款眾人合夥的百萬款項落跑，後來突然繳清債務「東山再起」，但又疑沉迷賭博，債務高達500到600萬，二度人間蒸發躲債。另外，平常海派出手闊綽的蘇男，還曾向他炫耀跟知名AV女優認識，讓他印象深刻。

▲▼彰化雙屍命案死者蘇男遭爆欠下500多萬債務，還曾跟友人炫耀跟知名AV女優拍照。（圖／記者許權毅翻攝）

▲彰化雙屍命案死者蘇男遭爆欠下500多萬債務，還曾跟友人炫耀跟知名AV女優拍照。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

據蘇男10多年友人表示，蘇男出手闊綽，買車都全部用現金，曾一次搬出120萬買賓士，友人們都知道蘇男財力雄厚，但也發現他平常沒在工作，錢從哪來眾人都很懷疑。

友人接著說明，去年6月左右，蘇男跟友人們一起投資娃娃機生意，沒想到他捲款百萬落跑，許多友人想追債都找不到人。不料沒多久，蘇男突然出現把債務都付清，本以為他東山再起了，一問才知道蘇男常以「投資」為理由，向不同友人要十萬到百萬不等金額，或是四處跟人借錢。直到去年12月，蘇男沉迷賭博賠了約5、600萬，再度跟人借錢後從此消失。

▲▼彰化摩鐵命案，蘇男疑似先悶死廖姓女友，再持槍自戕。（圖／記者許權毅翻攝）

友人透露，蘇男友人們互相詢問才知道都有被借錢，好多朋友都是債主，認為蘇男會買一把槍不意外，因為「債主真的太多了」。另外友人說蘇男曾向他炫耀，自己跟知名AV女優認識，2人還一起合照，但友人說蘇男有時講話較誇張，自己也不會全盤相信。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
快訊／射中滿分！彭家楙擊敗奧運金牌崔美善　挺進冠軍戰
獨／彰化摩鐵情侶雙屍案　友：不倫戀3年結髮妻心已死
網購賣家送「貼心小贈品」！她收到卻氣炸了：好噁心
暴力前男友找上門！小S急call黑人求助
俄軍飛彈「棄暗投明」影片瘋傳　己方陣地炸裂
獨／與女友陳屍摩鐵！賓士男擁槍躲債　曾合照AV女優炫耀
奪命畫面曝！重機網紅「翹孤輪」完就撞樹　車慘斷兩截
3親姊妹一年內「全罹肺癌」！都沒抽菸　醫師揭可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／彰化摩鐵情侶雙屍案　友人：2人不倫戀3年結髮妻心已死

獨／與女友陳屍摩鐵！賓士男擁槍躲債　曾合照AV女優向友炫耀

奪命畫面曝！重機網紅騎疑「翹孤輪」完就撞樹　車慘斷兩截

獨／彰化摩鐵雙屍案疑超音波照惹殺機　友人驚：聽說男方結紮了

女師分享愉悅性經驗！稱「田徑隊女生下面很緊」丟工作　提告勝訴

太過分！台南女童等紅燈竟遭爛醉軍人踹倒　母護女也被毆

開展第二天...網瘋傳殭屍遭屁孩推倒　南美館：P圖不排除提告

花蓮台11線死亡車禍！男超車不慎撞死對向女騎士　2人均無照

同性伴侶婚後偷吃　聊「指險套」成鐵證！法院認侵害配偶權判賠

花蓮白車衝曼波園區！卡七星潭大橋邊坡　駕駛無照慘了

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

獨／彰化摩鐵情侶雙屍案　友人：2人不倫戀3年結髮妻心已死

獨／與女友陳屍摩鐵！賓士男擁槍躲債　曾合照AV女優向友炫耀

奪命畫面曝！重機網紅騎疑「翹孤輪」完就撞樹　車慘斷兩截

獨／彰化摩鐵雙屍案疑超音波照惹殺機　友人驚：聽說男方結紮了

女師分享愉悅性經驗！稱「田徑隊女生下面很緊」丟工作　提告勝訴

太過分！台南女童等紅燈竟遭爛醉軍人踹倒　母護女也被毆

開展第二天...網瘋傳殭屍遭屁孩推倒　南美館：P圖不排除提告

花蓮台11線死亡車禍！男超車不慎撞死對向女騎士　2人均無照

同性伴侶婚後偷吃　聊「指險套」成鐵證！法院認侵害配偶權判賠

花蓮白車衝曼波園區！卡七星潭大橋邊坡　駕駛無照慘了

射中滿分！彭家楙擊敗里約奧運金牌崔美善　挺進冠軍戰

等紅燈太無聊！外送員貼心列印「數學題目」　網一看哀號：肚子痛

柴柴為吃粽子饋頭哀求「聲音嬌羞→不耐煩」　爸無奈：真的不行啦

《還珠》晴兒家有10保母　豪宅「俯瞰故宮」網驚：沒想到這麼權貴

獨／彰化摩鐵情侶雙屍案　友人：2人不倫戀3年結髮妻心已死

國三沒發育…詭異草藥吃3年！他帶女友「早上進房晚上出來」媽驚呆

林智勝猛打跑3分　味全4比1對戰富邦6連勝

台南市長獎頒獎典禮第四場次 黃偉哲祝福畢業學子勇於挑戰未來

「麻辣鍋店」重現《少年吔，安啦！》30年經典場景

先炒番茄or先炒蛋？　番茄炒蛋2做法「味道不一樣」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

採購經理被離職怒告好市多！法院曝超狂離職金打臉

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」狼狽被逮影片曝

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

縱火8死案！大兒子悼亡妻：來生再當我老婆

休旅車牽不到3小時遭撞爛　車主：酒駕真該死

更多熱門

相關新聞

重機網紅翹孤輪完撞樹　奪命畫面曝

重機網紅翹孤輪完撞樹　奪命畫面曝

苗栗市經國路模型飛機場附近，25日午間發生大型重機車禍意外，閻姓重機騎士傷重不治。今日，疑似閻姓騎士的行車紀錄器在網路開始轉傳，畫面中只見他與車友同行，之後前方車友開始加速，而閻姓騎士畫面卻往天空方向上移，疑似「翹孤輪」加速，隨後就聽到一聲碰撞聲，疑似閻男撞車倒地。

雙屍案疑超音波照惹殺機　友：男方結紮了

雙屍案疑超音波照惹殺機　友：男方結紮了

情侶搬車硬擠他斥一車一格很難？

情侶搬車硬擠他斥一車一格很難？

女童等紅燈竟遭爛醉軍人踹倒　母護女也被毆

女童等紅燈竟遭爛醉軍人踹倒　母護女也被毆

網瘋傳殭屍遭屁孩推倒　南美館：P圖不排除提告

網瘋傳殭屍遭屁孩推倒　南美館：P圖不排除提告

關鍵字：

彰化台中摩鐵命案情侶女優影音

讀者迴響

熱門新聞

李嘉欣4器官重創瀕死「半年後驚人近況曝光」！

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙黑網」！酷炫道歉了

31歲美男染猴痘…陰莖、肛門潰瘍發臭！「直腸痛到無法坐」

住獨棟別墅多爽？網揭2缺點：寧願一層一戶

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面