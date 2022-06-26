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新住民出頭！2新二代刪社群軟體考上移民官誓言服務鄉親

記者張君豪／台北報導

新住民二代立志成為移民官，貢獻己力立誓為新住民發聲！移民署表示，2019年及2021年移民署特榜生兩名台灣新住民張秀雯、湯立順利登榜，兩人參加移民特考，第一次報考即金榜題名，談到報考的動機時，張秀雯及湯立均表示，因自己父母漂洋過海來台打拼，使他們更能體會異鄉人在台奮鬥的心情，更堅定了要成為移民官的心願，願以自身所學貢獻來台奮鬥的新住民。

▲台灣新住民第二代張秀雯、湯立苦讀考上移民官、圖為他們總和逮捕術受訓過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣新住民第二代張秀雯、湯立苦讀考上移民官、圖為他們綜合逮捕術受訓過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣新住民第二代張秀雯、湯立苦讀考上移民官、圖為他們總和逮捕術受訓過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣新住民第二代張秀雯、湯立苦讀考上移民官、圖為他們綜合逮捕術受訓過程。（圖／記者張君豪翻攝）

報考越南語組的張秀雯，自幼看著母親扛起家計，卻從未聽到任何怨言，啟發她若有能力，也會想要幫主同樣處境的新住民。就讀外語大學應用語文學系期間，她2度前往越南實習，讓她有了報考移民特考的念頭，她畢業後僅花了一年便成為當年榜首。

選擇報考英語組的湯立，去年從中央警察大學畢業，身材高挑戴著粗框眼鏡，個性忠厚內斂，在求學過程中便積極參加移民署許多活動，例如「新住民火炬計畫」、「新住民子女培訓營」並榮獲「新二代獎助學金」。對湯立來說，他深受移民署新二代培力政策的照顧，希望成為駐外的移民官回饋台灣社會。

兩人談起準備特考的過程，兩人均狠心斷絕手機及社群軟體，湯立更建議考生，可和志同道合的人組成讀書會，一起蒐集資料、彼此激勵，國考的路上就不孤單，準備起來也事半功倍。

兩人在成為移民官的受訓期間，最讓他們感興趣的是綜合逮捕術的課程，因為武術之道，蘊含防身自衛以和為貴的價值觀，武術著重內在修德、外在練技的價值觀更可提升自身的行為控制能力。

移民署北區事務大隊北市服務站主任蘇慧雯表示，許多來台的新二代具有多元文化背景及雙向語言能力，正是移民署所需專業人才，勉勵新二代積極報考移民署特考，實踐夢想更可服務在台新助民。

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