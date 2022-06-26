嘉市反毒電競《傳說對決》登場　13縣市58校225名學子參加

▲▼嘉市反毒電競線下賽登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

電競運動熱潮正夯，嘉義市體育會電子競技運動委員會成立後首場全國性大型賽事「反毒電子競技運動錦標賽」，25日於嘉義文化創意產業園區進行8強線下賽，競賽遊戲為競技手遊《傳說對決》，現場戰況精彩熱烈。市長黃敏惠到場鼓勵選手們爭取佳績，並強調電競運動健腦又健身，市府正與多所學校合作，全力推動電競運動發展，提供年輕朋友更多元發展方向。

黃敏惠表示，近年來電子競技運動發展迅速，第十九屆亞洲運動會（杭州亞運）已將電競列為比賽項目，感謝嘉義市體育會電子競技運動委員會去年3月成立後，積極辦理各項活動，還以互動遊戲方式深入社區推廣電競，並攜手嘉義市政府舉辦專業教練和裁判講習，進而辦理相關賽事。此次比賽更結合反毒教育，強化孩子團隊精神，同時宣導正確反毒意識，用心值得肯定。

黃敏惠進一步指出，電競運動不單純只是遊戲，選手們要有足夠的專注力及反應力，比賽過程更著重沉著、敏銳、精準、機智，是「健身又健腦」極有意義的運動項目之一。電競所串聯的產業鏈也非常多元，是現在科技發展的趨勢，市府亟為重視電競運動發展，為培育訓練電競人才，已與多所學校合作，希望透過新興運動發展，讓孩子有更多發展可能，並創造新思維。

這場嘉義市首次舉辦全國性電子競技運動錦標賽，賽事訊息一發布，二個星期不到，就吸引來自台北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄、新竹、彰化、南投、雲林、基隆、新竹、嘉義13個縣市58校，共計225名青年學子熱情報名參加。以傳統對決遊戲《傳說對決》為主體，並透過5v5競賽模式進行，於本(6)月18日至19日完成線上賽，今天8強線下賽有近百人齊聚一堂歡樂開打，熱烈場面，見證電競運動的高人氣。

嘉義市體育會電子競技運動委員會主任委員孫貫志議員感謝市府對電競運動的大力支持，他說電競運動可以啟發想像力和創造力，委員會先前與吳鳳科大、教育部體育署、中華奧會合作辦理C級電競裁判講習，有多達6成學員通過評核考試。期待嘉義市能興設一座多功能電子競技體育館，讓更多人參與其中，體驗電子競技運動的過人魅力。