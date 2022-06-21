嘉義車站預估2030年每日運量翻倍　王美惠力推BRT升級軌道系統

▲民進黨立委王美惠（左）與鐵道局長伍勝園（右）。（圖／王美惠辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王美惠21日表示，嘉義公車捷運（BRT）自2007年啟用至今，共有7211、7212兩條路線，目前嘉義市政府正在辦理「嘉義地區軌道整體路網評估規劃」，同步規劃藍線、綠線及橘線進行研究評估，進步的城市需要進步的交通，因此她會積極爭取嘉義市軌道建設交通升級。

王美惠稍早透過新聞稿說明，連結高鐵嘉義站與嘉義市的大眾運輸方式，長久以來是嘉義市民相當關注，同時也是自己非常重視的建設。當年因考量運能不足與經費問題，決定以BRT進行高鐵嘉義站與嘉義市區接駁，而嘉義BRT自2007年啟用至今，共有7211、7212兩條路線。

王美惠指出，嘉義BRT自2017年起由業者自主營運，她也協助爭取從2021年開始，7212路線延伸至「宏仁女中」及「故宮南院」，以服務更多有需求的乘客，現今兩條路線的平均每日載客量，分別為2481人及183人，每月載客量更可分別達到7萬5536人及5580人。

王美惠也說，許多市民期待BRT系統升級為軌道系統，嘉義市政府正在辦理「嘉義地區軌道整體路網評估規劃」，現在已經進入期末報告階段，市府目前規劃藍線（高鐵嘉義站－台鐵嘉義站）、綠線（台鐵嘉北站－中埔）及橘線（台鐵嘉義站－蘭潭），總共三條路線進行研究評估。

王美惠表示，在嘉義市政府完成期末報告之後，交通部將會先進行審查，等到全案完成「整體路網」的核定，交通部就會擇定其中一條優先路線，並且針對該路線進行路網評估。

王美惠認為，軌道建設象徵著城市的進步，隨著嘉義市載運量能不斷增加，交通建設也必須迎頭趕上。對於嘉義BRT升級軌道運輸，自己一定會全力支持，未來也會在立法院盡力爭取中央的協助。

王美惠說，近期嘉義市重大的交通建設，就是正在進行中的「嘉義市區鐵路高架化計畫」，該計畫在2017年經行政院核定，總經費達238.98億元，全案由中央補助200.65億元，預計在2025年12月通車啟用，並且在2026年9月全數完工，而截至今年6月中旬，已經完成總進度的43%。

王美惠指出，台鐵嘉義站在今年1月至5月間，每日載客量為1萬4124人，預估2030年的每日運量可以達到3萬5000人，因此相關硬體設施的升級是當務之急，這項計畫有賴中央核定補助84%經費，得以順利推動，期待相關工程能夠如期如質完工，為嘉義市的軌道建設開啟全新篇章。

▼嘉義公車捷運（BRT）車站。（圖／記者林銘翰攝）

