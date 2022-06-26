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嘉義市確診+589　社區式機構擴大篩檢措施

▲▼ 嘉義市新增589例本土確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市新增589例本土確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心25日公布全國本土新增40,293例，嘉義市新增 589例確診個案(指揮中心公布本市591人，其中2人為外縣市已轉出)，包含12歲以下81例，12-64歲402例，65歲以上106例。嘉義市目前居隔4613人，解隔750人，輕症居家照護人數6164人。截至6/24本市接種5至未滿12歲兒童接種率：15,306人(87.8% )。

衛生局提醒，除既有住宿型機構外，中央宣布將自6月27日起至7月31日止，擴大篩檢措施至社區式機構，社區式照顧機構需定期公費快篩，公費試劑將由中央流行疫情指揮中心直接配送至照顧型機構及單位，配送數量以服務對象每人10劑及工作人員每人5劑估算，服務對象每週定期快篩2次(2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩)；另工作人員每週至少1次，已確診康復者則3個月內免篩檢，以降低社區式照顧機構群聚感染風險。

除定期篩檢外，各照顧機構發現服務對象或工作人員有症狀時，也應進行快篩(未滿2歲有症狀則採PCR)；若篩出陽性個案，則應立即請專責醫療院所完成醫師診斷確診進行通報、評估是否適用抗病毒藥物或視病情開立其他相關藥物，各照顧機構同步提供個案及家屬正確衛教及領藥資訊，並協助服務對象依指示返家居家照護、至集中檢疫所隔離照護或送醫治療。

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