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嘉義市導入多元支付臨櫃服務　加碼抽獎總價值超過17萬元

▲▼ 嘉義市13單位導入多元支付， 無現金、零接觸打造多元便利生活。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市13單位導入多元支付， 無現金、零接觸打造多元便利生活。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「多元服務攏底嘉、支付規費金 EASY!」，嘉義市政府為鼓勵民眾多加利用多元支付繳納規費，整合市府暨所屬13個機關，提供信用卡、電子票證及電子支付等多重付費新選擇，並加碼推出「嘉義市政府機關規費多元支付好禮三重奏」抽獎活動，6月20日開始起跑，最大獎項是iPhone 13 128G手機，獎品總價值超過17萬元以上！

▲▼ 嘉義市13單位導入多元支付， 無現金、零接觸打造多元便利生活。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府智慧科技處郭軒志處長表示，透過智慧科技提供更多便民服務措施，已是現今全球發展趨勢，更是市府團隊一直努力的目標。而智慧科技處一直與時俱進推動市府數位服務的升級，希望藉由公部門帶頭拋磚引玉，從繳納規費起培養市民使用多元支付的習慣，以提升運用電子支付繳納非稅課收入的普及率，提高民眾對嘉義市數位應用普及化的認同與支持，並打造數位智慧治理的新典範。

郭軒志進一步指出目前各機關的臨櫃服務，多數使用現金支付繳納規費，有著接觸的感染風險，結合後疫情時代防疫需求，以無現金接觸來避免民眾增加染疫風險，導入數位科技運用，透過中華電信多元支付機，結合13個機關的臨櫃櫃台，提供信用卡、電子票證及電子支付繳納規費，降低結帳錯誤，並快速完成繳費，民眾可體驗更為便捷、智慧及安全的支付新選擇，達到「無現金、零接觸」的防疫措施，安「嘉」也安心。

▲▼ 嘉義市13單位導入多元支付， 無現金、零接觸打造多元便利生活。（圖／嘉義市政府提供）

目前全嘉義市已有13個機關導入多元支付臨櫃服務，分別是：嘉義市政府(行政處)、警察局、財政稅務局、衛生局、文化局、市立美術館、長期照顧管理中心、東(西)區區公所、東(西)區戶政事務所、東(西)區衛生所。嘉義市政府強調，除了一般行政規費外，掛號費、門票及罰鍰等也都可適用。至於支付載具分三大類，包括VISA、MasterCard、JCB等實體信用卡，或悠遊卡、一卡通等電子票證，也可利用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、台灣Pay、悠遊付及icash Pay等數位支付方式快速付款，讓民眾免去現金繳費的不便，同時也大幅降低場域現金維運成本。

▲▼ 嘉義市13單位導入多元支付， 無現金、零接觸打造多元便利生活。（圖／嘉義市政府提供）

為鼓勵民眾加入規費多元支付的意願，嘉義市政府加碼推出17萬元以上的好禮三重奏獎勵活動。第1重的FB留言抽好禮，活動分二波進行，分別是6月20日到7月25日及8月22日到9月26日，只要在嘉義市政府智慧科技處官方臉書活動貼文底下留下通關密語「多元服務攏底嘉、支付規費金EASY！全嘉疫起安心嗶」，完成留言者+公開分享活動貼文+tag好友2人，就有機會穫得全聯500元禮券。

第2重限量早鳥禮，6月20日起只要到指定的13機關使用多元支付方式繳納規費，各機關前50名民眾憑收據可領取7-11禮券100元1張，數量有限，送完為止；第3重臨櫃申辦抽大獎共有兩波抽獎機會，6月20日到8月19日及8月22日到10月21日，憑支付收據可獲得抽獎券一張參加抽獎，獎品有頭獎iPhone 13手機、氣炸鍋、護眼樂眼按摩器、多功能掃地機器人、血壓計、體脂計、摩髮梳、美式咖啡機等，獎品十分豐富，請民眾把握難得的機會，安心防疫又可抽大獎，一舉數得！更多資訊請洽嘉義市政府智慧科技處-多元支付專區https://ppt.cc/fUKupx。

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