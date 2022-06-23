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「2022台北國際食品展」　嘉義市推15家在地優質店家

▲▼黃敏惠北上力挺嘉義市業者進軍國際市場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠北上力挺嘉義市優質店家及業者進軍國際市場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2022台北國際食品展」在南港世貿展覽館盛大開展，為期4天的展期預計將帶動國內外數千家專業食品企業主以及通路商的商務參觀熱潮。今(111)年嘉義市以全新面貌呈現，除了結合嘉義市全新的城市識別設計外，更調整舞台區規劃為開放式廚房，讓參展業者可以充分展示商品的最佳的調理方式及推薦吃法，給予大家全新的體驗與感受。市長黃敏惠到場力挺，更進一步指出嘉義市主辦「2021台灣設計展」之後以設計力帶動經濟力，也帶動嘉義業者的產品又再次提升。

▲▼黃敏惠北上力挺嘉義市業者進軍國際市場 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠除了到現場為業者加油打氣，也化身宣傳大使力推嘉義美食並表示，精選15家業者來參與2022台北國際食品展，嘉義市的展區就像一個家，每一樣產品都像是為家人一般地精心製作，除了包裝精美以外，還嚴選健康食材、研發獨特口味。歡迎大家到「嘉義市館（攤位號S0524）」參觀，享用嘉義市最好的美食。

另外，參加農糧署台灣館的統百食品阿久師是台灣米點心的專家，以及經濟部OTOP館的渼橘客、獨立設館大東羊食品、老楊方塊酥、莊家雪花方塊酥等，都是嘉義市的代表業者，雖然在不同的館別，但都努力地把嘉義市的城市品牌推廣出去，黃敏惠市長一一造訪並感謝業者的用心和努力。

▲▼黃敏惠北上力挺嘉義市業者進軍國際市場 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處長田長沛說，今年嘉市好店參展企業為了要衝破疫情困境早就已經都做好最萬全的準備，這次北上參展想要得到的不只是曝光的機會，更要利用這個機會接洽各大通路商，搶到訂單！

▲▼黃敏惠北上力挺嘉義市業者進軍國際市場 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉市好店十五家特色伴手業者，包含已在嘉義傳承三代，堅持七十年傳統手工釀製工法的「義興醬業」；以「料理不用大功夫，也能輕鬆小幸福」的精神創新研發各式口味的「小夫妻拌麵」；以傳統製法並選用台農57號地瓜，生產最能代表台灣食物-金薯片的「薯職人食品商店」；以頂級玉米雞淬煉，生產最濃醇鮮甜滴雞精的「嘉竹商行」；以兄弟共同開發烘焙，訴求一個口味、一個故事的「方塊吐司」；以阿里山特有環境所孕育出的在地好茶－「斐園茶莊」；以使用嘉義阿里山黑豬、雲林紅土鹹鴨蛋及萬丹紅豆沙的知名烘焙王「聖保羅Q餅」；還有具產銷履歷並生產健康優質幸福嘉義米的「嘉義市農會」。

▲▼黃敏惠北上力挺嘉義市業者進軍國際市場 。（圖／嘉義市政府提供）

除此之外，這次有7家業者都是第一次參展，包括擁有啤酒花的香醇，鴨油的氣味及白胡椒的嗆辣口感的「阿榮師啤酒鴨」；運用嘉義在地食材仙桃所研發並獲獎的「拍拍泡芙」；以推廣好咖啡並販售咖啡精品伴手禮盒的「Evie's Cafe'伊米咖啡」；選用雲林栽種，夠酥脆又能吃到地瓜香甜的地瓜娜娜－「長圓食品」；以製造銷售農產加工品脆蛋捲、低溫烘焙果乾、農特產及文創等商品的「日日好農」；傳承三代獨門醬汁，傳遞台灣味經典小吃的「阿潘肉包」；以及集結嘉義火雞肉、台灣豬肉與台灣人記憶中美好味道的「初心者肉舖」。

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