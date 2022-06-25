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家人給土地又反悔！土耳其男怒提汽油縱火　燒毀逾4000公頃森林

▲▼消防直升機在土耳其穆拉省馬爾馬里斯鎮附近灑水撲滅野火。（圖／路透）

▲消防直升機在土耳其穆拉省馬爾馬里斯鎮附近灑水撲滅野火。（圖／路透，下同）

中央社

土耳其西南海岸麥里斯（Marmaris）大火延燒3天，燒毀4500公頃森林。土國政府今天宣布火勢終獲控制。內政部長指出，縱火嫌犯承認因家庭糾紛放火燒毀森林。

土耳其當地政府提供的畫面可見，野火一路延燒到人煙稀少的林地時，山頭可見烈焰，並冒出滾滾黑煙。警察得出動水槍協助消防員打火。路透社今天報導，土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，縱火嫌犯坦言因家庭因素感到沮喪，而燒毀森林。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）指出，34歲的艾汗（Sacit Ayhan）坦承縱火。他對警方表示，家庭內部的經濟糾紛讓他感到憤怒，因此放火。「我的家人打算給我土地。但後來他們又不給。我們起了紛爭」。

他說，「在酒精影響下，我買了裝在塑膠罐裡的汽油，到森林裡放火」。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天暗示，任何因縱火而被定罪的人都可能面臨死刑。「這必須是一種嚇阻性懲罰，如果那是死刑，那就判死刑」。

土耳其已於2004年廢除死刑。軍方派系2016年發動政變失敗，土國政府展開大規模清算，當時就已揚言不排除恢復死刑。

土耳其去年森林野火延燒多天，風勢和逾攝氏40度高溫增添打火難度，既有火勢未及撲滅，新火苗又竄出。政府投入國造無人機進行灌救，總計14萬公頃林地遭毀，是有記錄以來最嚴重的災損。

地方官員近日示警，政府沒有為今年夏天可能發生的火勢做足準備。林業部長基里斯（Vahit Kirisci）今天則告訴記者，自去年以來，飛機及人員的增派量超出所有人想像。

他也說，土耳其88%的森林野火是人為所致。

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