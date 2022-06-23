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土耳其改國名不叫「火雞」了　外交部網站全面更新「Türkiye」

▲▼土耳其卡帕多奇亞熱氣球。（圖／資料照）

▲土耳其卡帕多奇亞熱氣球。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

聯合國日前通過土耳其改名要求，將國名從Turkey改名為Turkiye（發音: Tur-key-yay），國名不再與「火雞」的英文同音。外交部今（23日）表示，尊重土耳其政府將外文國名改為「Republic of Türkiye」，本月已全面更新對外網站資訊，並函請涉外單位適時調整。

為彰顯土耳其民族和文化價值，土耳其總統府上(110)年12月3日公告，土國已經將外文名由「Turkey」改為「Türkiye」(完整國名：Republic of Türkiye)；中文名仍為「土耳其」（完整國名：土耳其共和國），土國外交部長Mevlüt Çavuşoğlu並於今年5月26日正式致函聯合國秘書長António Guterres，請聯合國、其相關機構及各會員國配合改稱「Türkiye」，該項訴求已獲聯合國同意並即刻生效。

外交部今天表示，尊重土耳其政府的決定並密切注意聯合國及各國作法，為正確調整對土耳其外文國名的相關用法，外交部於本年6月6日與駐台北土耳其貿易辦事處聯繫討論後，已於6日全面更新對外網站相關資訊，並於6月20日函請國內相關涉外單位適時調整。

外交部說明，台灣與土耳其自2015年啟動「台北—伊斯坦堡」直飛航班以來，土耳其已成為我國人旅遊、洽商及中轉歐洲、非洲各國的熱門地點，近年台土雙邊關係持續增溫，兩國在高等教育、經貿、投資、農業、科技等面向持續深化合作與交流，外交部將秉持互利互惠原則，在現有互信基礎上，繼續推動提升兩國實質友好關係。

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