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遊樂園「大擺錘」空中解體！3男童慘被恐怖噴飛　頭朝下重摔落地

記者葉睿涵／編譯

土耳其一座遊樂園近日爆發恐怖的遊樂設施意外，3名11歲男童在乘坐類似於海盜船的「大擺錘」時，座艙吊臂突然在運行中斷裂，導致座艙在空中飛脫，3名男童被「連人帶座位」拋出半空，頭朝下重摔落地。

據《每日郵報》報導，這起可怕的意外發生於西南部安塔利亚市（Antalya）的阿塔圖爾克遊樂園（Ataturk Park）。從目擊者拍攝的現場影片可見，3名男童當時正高興地坐在「大擺錘」的開放座艙中，隨著遊樂設施的機械動作，像鐘擺般左右晃動。

▲▼土耳其遊樂園發生遊樂設施意外。（圖／翻攝自推特）

▲土耳其遊樂園發生遊樂設施意外。（圖／翻攝自推特）

當「大擺錘」像海盜船一樣左右擺動到高空後，將座艙與遊樂設施連接到一起的吊臂突然斷裂，導致整個「大擺錘」在空中解體後傾倒，而孩子們乘坐的座艙則被甩出半空後重摔落地，嚇得他們不停驚恐尖叫。

3名男童跌落地面後，被困在座艙內無法動彈，最後園方只好找來消防員，將這幾個孩子解救出來。被救出的其中一名男孩布格拉（Bugra Yagiz Koyun）描述，他們在事發當時看到「有一根電纜或什麼東西壞了」，「座艙飛出去後，我們是頭著地摔在地面的，所以我撞到了頭，腳上也有瘀青」。

幸運的是，這起恐怖的意外並未造成任何死亡事件，受傷的3名男童也很快就被送到附近醫院治療。報導稱，警方目前仍在對這起事件展開調查。

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