「南部1縣市破10萬例」確診分布一次看！　本土累計354萬人染疫

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今日本土新增4萬293例，分佈22縣市，其中又以台中市最多6075例，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，全台的疫情緩緩下降，今日僅有3個縣市破5千例，此外，破10萬例的縣市多了屏東縣，目前全台共有8縣市確診人數大於10萬例。

個案分布為臺中市6075例、高雄市5567例、新北市5142例、臺南市3603例、桃園市3272例、彰化縣3,068例、臺北市2,806例、屏東縣1759例、雲林縣1291例、新竹縣1015例、苗栗縣983例、南投縣921例、嘉義縣(819例)、新竹市791例、宜蘭縣702例、嘉義市591例、花蓮縣586例、基隆市525例、臺東縣450例、澎湖縣193例、金門縣112例、連江縣22例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台共有354萬4013人染疫，六都、彰化縣以及屏東縣均大於10萬例，六都仍是深咖啡色區域，其中累積確診數最多的仍為新北市81萬4000例；外島澎湖縣、金門縣以及連江縣則均在萬例以下。

深咖啡色縣市（21萬7827～81萬4000例）有6：

新北市81萬4000例

桃園市41萬6314例

高雄市40萬3363例

台中市39萬6706例

台北市35萬1853例

台南市23萬5717例

次深褐色（6萬8494～21萬7826例）有5：

彰化縣16萬4151例

屏東縣10萬5832例

新竹縣90萬369例

基隆市7萬7667例

宜蘭縣7萬0098例

橘色縣市（4萬6408～6萬8493人）有5：

苗栗縣6萬6888例

新竹市6萬6346例

雲林縣6萬0990例

花蓮縣5萬5046例

南投縣5萬2929例

淡橙色縣市（1193～4萬6407人）有5：

嘉義縣4萬4233例

台東縣2萬9450例

嘉義市2萬8408例

澎湖縣7558例

金門縣4903例

淡黃色縣市（0～1192人）有1：

連江縣1192例