快訊／首例猴痘男「接觸匡列20人變9人」！莊人祥說原因

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中。疾病管制署副署長莊人祥今（25）日公布最新進度，衛生局依今日公佈之指引重新檢視後，將原來匡列20位接觸者減列為9位，分別是3家人、5醫療人員、其他1位。

疾管署前天才將猴痘列為第二類法定傳染病，昨（24）天晚間確認首例境外移入猴痘，相關接觸者匡列部分，昨天最初公布5人，後續因為跨縣市就醫，擴大匡列增至2縣市20人，不過稍早疾管署再次公布最新狀況，衛生局依今日公佈之指引重新檢視後，將原來匡列20位接觸者減列為9位。

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莊人祥今日受訪說明，國內首次發現猴痘個案，最初是用擴大匡列方式，今天已經公布相關工作指引，把接觸者匡列處置分為高中低，根據這些情境重新檢視，不需要匡列予以排除，包含部分醫護人員防護完備、司機等接觸者距離遠且有經過清消等。

莊人祥表示，該案匡列對象目前包含3位家人、5位醫療人員、其他1位，目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7月14日。

根據指引，高風險接觸對象包含同住家人、任何形式性接觸之性伴侶等，該案發病時仍於居家檢疫期間，家人並無同住，經審視沒有高風險接觸對象，都是屬於中低風險對象。

根據疾管署資料，首例猴痘個案為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，莊人祥昨表示，經醫師評估其身上出現水痘樣皮疹，且又剛從歐洲回國，遂進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於24日確認陽性。

莊人祥昨也說明，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，個案病況穩定屬於輕症，採取症狀支持性療法，負壓隔離最主要是避免傳染給其他人。

▼猴痘接觸風險等級。（圖／疾管署提供）