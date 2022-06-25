沒有台灣！美英日紐澳組「藍色太平洋夥伴」　鞏固島國經濟外交

▲白宮24日宣布，美國將與澳洲、日本、紐西蘭和英國成立非正式組織「藍色太平洋夥伴」 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮24日宣布，美國將與澳洲、日本、紐西蘭和英國成立非正式組織「藍色太平洋夥伴」（PBP），希望藉此促進太平洋島國的經濟與外交關係。

根據《路透社》報導，由於中國大陸正尋求與太平洋島國的經濟、政治與軍事聯繫，拜登政府矢言向印太地區投入更多資源。由美國將與澳洲、日本、紐西蘭和英國成立的非正式組織「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific），宗旨是支持太平洋區域主義，加強太平洋島國與世界各國的經濟聯繫。

白宮在聲明中指出，「我們支持一個有利於太平洋各國人民的地區，在如何實現上我們也團結一致，，依據的是太平洋區域主義原則、主權、透明度與問責制，最重要的是，由太平洋島國領導和指引。」

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）表示，他預計會有更多美國高級官員訪問太平洋島國，因為華府試圖在這個具有重要戰略意義的地區，加強對抗中國的力度，「由於這些國家有時受到極少關注，所以美國需要在這個地區建立更多外交設施，並與太平洋島國進行更多接觸。」