美財長葉倫傳7月將訪南韓　消息人士：將討論新制裁遏阻北韓核試爆

▲美國財政部長葉倫可能會在下月出訪南韓。（圖／／路透）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將在下個月出訪南韓，就通貨膨脹加劇和對北韓實施進一步制裁一事，與南韓官員進行會談。目前太平洋兩岸的官員都十分擔心北韓可能發動核試爆，不過路透社指出，對北韓實施經濟制裁恐怕不會起到什麼作用。

據路透社報導，知情人士聲稱，葉倫下個月將會來到亞洲，參加二十國集團（G20）的財長會議，屆時她可能會將會見南韓高官納入行程，不過美國財政部發言人拒絕就此事置評。有消息指出，雖然葉倫目前訪韓的具體細節未定，但她可能會與南韓外交部長朴振，與財政部長秋慶鎬進行會談。

報導稱，北韓問題將是葉倫本次訪韓的重要議題，美韓兩國可能會就對北韓實施新制裁一事進行討論，以遏阻北韓持續推進其核試驗計畫，或進行更多的軍事挑釁。目前太平洋兩岸的情報官員擔心，北韓有可能正準備發動5年來的首次核試爆，因為北韓最高領導人金正恩已下令軍方加強國防能力，引發北韓可能會在武器庫增加戰術核武器的疑慮。

朴振上週與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤後，在記者會上表示，美韓兩國需要推動聯合國安理會通過一項新決議，以應對北韓的挑釁，如果北韓繼續進行核試驗，那美韓與國際社會將做出一致而堅定的回應。由於北韓被孤立於全球金融體系之外，因此即使美國等國對其實施制裁，該國也可彈性應對。

如今，在通貨膨脹問題持續升高之際，美韓兩國都在努力抑制通膨率，以防消費者被嚴重的經濟問題激怒。有鑑於此，路透社指出，葉倫此行料將聚焦於與南韓新政府就經濟政策協同工作展開協商。