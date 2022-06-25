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美最高法院「推翻墮胎權」8大QA一次看！　這3州懷孕6周禁墮胎

▲▼美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

▲美國孕婦上街支持合法墮胎權。（圖／路透）

記者張方瑀、中央社／綜合報導

美國最高法院24日推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，這也被視為共和黨保守派的大勝利，外媒預料可能會有至少20州立即或短期內禁止墮胎行為。《ETtoday新聞雲》就整理出8個關於美國墮胎權的關鍵問題。

為何會有此裁決？

這項裁決源於一起密西西比州的案件。密州在2018年3月立法禁止婦女懷孕15週後墮胎，法律上路當天，傑克森婦女健康組織（Jackson Women’s Health Organization）提告指該法違憲；案子一路吵到最高法院，大法官決定重新檢視「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）及1992年的「計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）。

▲▼美國最高法院24日推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決。（圖／路透）

▲美國最高法院24日推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決。（圖／路透）

羅案認定墮胎權為憲法保障，不准各州立法禁止婦女在胎兒取得「母體外存活力」（viability，約為24至28週）前墮胎。由保守派成員把持的美國最高法院24日做出近幾十年來對社會影響最深遠的判決，以5票贊成、4票反對推翻「羅訴韋德案」，並以6票贊成、3票反對，維護密西西比州禁止15週後墮胎的法律。

●最高法院判決寫了什麼？

保守派除了首席大法官羅伯茲（John Roberts）外，以阿利托（Samuel Alito）為首的5位保守派大法官表決推翻羅案，並在主要意見書中寫道，「憲法未提及墮胎，墮胎權也未受任何憲法條文明確保護。」

羅伯茲另外撰寫意見書表示，更好的作法應是將羅案訂定的合法墮胎時間點摒棄，而非將整個案件推翻。核心議題是婦女選擇終止妊娠的權利，重點是讓婦女有合理時間做選擇；另外，密州法律允許婦女懷孕3個月內墮胎，這已遠超出被認為是「晚發現懷孕」的時間點。

▲▼美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

▲支持合法墮胎權民眾在白宮前崩潰痛哭。（圖／路透）

3位自由派大法官則在意見書中表示，至此之後，婦女從受孕那刻起就再也沒有任何權利，任何一州都能強迫她們懷胎足月，即便她們可能因此付出高昂個人與家庭代價，任何一州之後都能立法，禁止婦女懷孕3週、5週或10週，甚至是受孕後墮胎。

●目前有哪些州宣布禁止墮胎？

羅案遭推翻後，不代表在美國墮胎自動變成非法，而是墮胎合法性的問題，改交由各州決定。

《華盛頓郵報》指出，目前美國有13州訂有所謂「自動生效禁令」（trigger bans），一旦羅案遭推翻，就會自動禁止墮胎行為，其中包括佛羅里達、路易斯安那、猶他、愛達荷等州，但生效時間介於立即、數分鐘後及30天後不等。

另外包含南卡羅來納、喬治亞、俄亥俄在內等7州，可能在短期內禁止大部分或全部墮胎行為。部分州先前已立法禁止墮胎，只是遭法院阻擋或駁回，羅案遭推翻後，這些法律可能在數週或數個月內生效。

▲▼美國支持禁止墮胎民眾在白宮前開心慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國支持禁止墮胎民眾在白宮前開心慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

CNN統計，裁決宣布後，阿拉巴馬州、堪薩斯州、愛達荷州、路易斯安那州、密西根州、奧克拉荷馬州、德州、俄亥俄州、肯塔基州、密西西比州、密蘇里州、北達科塔州、南達科塔州、田納西州、猶他州、威斯康辛州與懷俄明州，隨即跟進禁止墮胎。

另外，亞利桑那州、北卡羅來納州與西維吉尼亞州，禁止13周以上孕婦墮胎；最嚴格的則是喬治亞洲、愛荷華州與南卡羅來納州，禁止懷孕6周以上墮胎。目前共計23個州宣布禁止墮胎。

●目前有哪些州宣布捍衛合法墮胎權？

加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、麻州、內華達州、紐澤西州、紐約州、奧勒岡州、羅德島州、佛蒙特州、華盛頓州與華盛頓特區。共計17個州支持合法墮胎。

 ●合法墮胎權支持者如何回應？

最高法院裁決出爐後不久，總統拜登就在白宮對外發表談話。他說，今天對美國來說是個「傷痛」的一天，婦女健康及生活未來將處於危險之中，並承諾會動用所有權力，保護權利可能受今天裁決波及的婦女，包括保障她們取得口服墮胎藥、避孕藥，若居住地禁止墮胎，則確保她們能前往其他州接受醫療照護。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則以「殘酷」、「荒誕」及「令人心痛」來形容最高法院今天的裁決，並指控國會共和黨人正策劃全國性禁止墮胎。

▲▼加州州長紐森。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州州長紐森重砲批評最高法院裁決。（圖／達志影像／美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）痛批，「如果是男人生孩子，這種事就永遠不會發生，永遠不會，你知道我也知道，每個該死的人都知道，這是答案顯而易見的問題，因為女性在這個國家被視為二等公民，女性被認為不該像男性一樣自由，這太變態了。」

●反方有何回應？

最高法院裁決出爐後，前總統川普透過聲明讚許這是「一整個世代生命權最大的勝利」。他說自己履行所有對選民的承諾，包括提名3位備受景仰、強而有力的大法官，才能在極左派竭盡所能摧毀美國之際，保障人民權利，捍衛國家。

前副總統彭斯（Mike Pence）也在推特歡呼「今天生命贏了！」他讚許保守派大法官的勇氣，並呼籲所有珍惜生命神聖性的人士，捍衛尚未出生的胎兒，並給予面臨「危機懷孕」的婦女支持。

▲▼美國支持禁止墮胎民眾在白宮前開心慶祝。（圖／路透）

▲支持最高法院裁決的民眾在白宮前開心慶祝。（圖／路透）

參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）讚許最高法院做出「勇敢且正確的判決」。他表示，這對美國憲法、社會中最脆弱的族群來說，可說是歷史性勝利，「現在美國人民奪回他們的聲音。」

麥康奈指出，50年來，各州連要為未誕生胎兒制定適度保護都不行，歐洲超過9成國家限制不得在懷孕15週後墮胎，美國各州卻被迫把時間拉長至1個月後，「那時胎兒都已經能感到疼痛，會打哈欠、伸展及吸手指頭」。

●美國數據怎麼說？

根據墮胎權研究團體「葛特馬赫協會」（Guttmacher Institute）公布的數據顯示，美國墮胎女性的年紀有57％為20多歲，35%超過30歲，另外9％是未成年人。另外有60％的墮胎女性已經育有至少一名小孩。

▲▼美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

▲美國支持合法墮胎權民眾在白宮前痛哭。（圖／路透）

美國疾管中心（CDC）資料指出，美國2019年實施了63萬例墮胎，但葛特馬赫協會認為，真實數字應接近86萬例。CDC數據顯示，約有92.8%的墮胎手術是在懷孕3個月內進行，其中58%的人是第一次進行墮胎手術。

從人口結構上來看，有55%的墮胎女性為單身，31%有同居伴侶，另外14％則是已婚。在教育水準方面，僅有23％是大學畢業生；家庭收入的部分，有49％屬於貧窮線以下。

●美國民眾對「羅訴韋德案」被推翻的看法？

最高法院對此案的草案意見5月洩漏後，CNN民調顯示，有66％的美國人不希望羅案被推翻；約有58％的民眾希望在最高法院的裁決後，自己所居住的州可以制定更寬容的墮胎法。今年5月CBS/YouGov的民調指出，有63％的美國人認為，羅案被推翻後，婦女會更難進行墮胎。

▲▼美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

▲支持合法墮胎權民眾上街抗議，手持「希望有一天女性能跟槍枝擁有一樣權利」標語。（圖／路透）

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）5月一份民調，認為墮胎在任何情況下都應合法或違法的民眾，僅分別占19%、8%；絕大多數受訪者（71%）認為墮胎應在「大多情況下」合法（42%）或違法（29%），或指他們的支持或反對有例外的時候。

對後者來說，例外主要是胎兒危及媽媽健康或性命時；對前者來說，他們支持與否或支持程度，取決於終止妊娠時間點，懷孕越後期，支持的人就越少。

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