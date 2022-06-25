北韓穀倉接連爆發傳染病！民眾腋下「化膿噴血」　恐面臨嚴重饑荒

▲北韓穀倉黃海南道接連爆出不同的傳染疾病，恐使農耕人力短缺，進而導致農作歉收。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）官方通報的新冠疫情逐漸趨緩，原本外界預估平壤當局可能會宣佈「防疫成功」，然而被稱為是北韓最大穀倉的黃海南道卻一波未平一波又起，繼新冠肺炎以後，各地開始傳出各種水媒性腸道傳染疾病，豈料如今又被爆出居民接連感染結核性淋巴腺炎，家庭用藥嚴重缺乏，居民只能吸食鴉片。

根據《Daily NK》，黃海南道雖然貴為北韓國內最大穀倉地帶，然而該地供水排水系統惡劣，由於水資源缺乏，居民長期以來混用農工業用水，將其當作一般飲用水喝下肚，以及居民在出外耕作時會在路邊隨地大小便，如此惡劣的環境導致每年6、7月梅雨季開始後，便會掀起水媒性的腸胃傳染疾病疫情，包括傷寒（腸熱病）、痢疾、霍亂等。

一名來自黃海南道的消息人士昨（24）日透露，最近感染淋巴腺結核的患者突然暴增，使得當局不得不對感染患者實施隔離，只要是淋巴腺經過的身體部位，尤其是頸部、腋下會化膿、流膿，甚至大爆血，染病民眾會微微發燒、食慾不振、感到疲勞等。

報導指出，自從黃海南道爆發水媒性腸胃感染疾病疫情後，雖然北韓最高領導人金正恩偕同妻子李雪主身先士卒，首先向黃海南道捐贈家庭儲備藥物「1號醫藥品」，胞妹金與正、誹聞女友玄松月等高官也做出表率，但消息人士卻表示，實際到達黃海南道一般家庭手上的藥物，恐怕只佔少數。

金正恩所捐贈的家庭用藥，大部份都是北韓國內自行生產的藥物，包括食鹽水、退燒藥（解熱劑）、盤尼西林、抗生素、高麗藥（即傳統漢方醫學用藥）等。

▲北韓今年插秧季面臨乾旱，圖為與南韓京畿道坡州對望的北韓邊境農田。（圖／達志影像／newscom）

順川製藥工廠等北韓國內藥廠所生產的盤尼西林、抗生素雖然在藥局較容易購買取得，不過對於緩解腸胃感染疾病有效的藥物「左舒必利」（Levosulpiride）等中國製注射藥劑要價不斐，需要10萬元朝鮮幣。

消息人士表示，醫療藥物嚴重缺乏的現象導致感染疾病的民眾選擇靠吸食鴉片、使用毒品來緩解症狀，然而根本無法真正有效治癒疾病。

傳染疾病在黃海南道一波接著一波來襲，民眾因配合防疫或居家療養無法外出耕作，一旦農耕人力缺乏，恐怕將使北韓農作收穫量減少。

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