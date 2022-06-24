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賽諾菲GSK次世代疫苗抗Omicron效力達72%　這類人防護力飆破9成

▲▼法國藥廠賽諾菲及英國藥廠GSK合作研發次世代新冠疫苗。（圖／路透）

▲ 法國藥廠賽諾菲及英國藥廠GSK合作研發次世代新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國藥廠賽諾菲（Sanofi）及英國藥廠葛蘭素史克（GSK）合作研發次世代新冠疫苗，後期試驗數據表明，這支針對新冠病毒原始毒株D614及Beta病毒開發的雙價（bivalent）疫苗對Omicron病毒有效，保護力達到72%；曾染疫者接種後，對Omicron有症狀感染的效力更高達93.2%。

根據《路透社》，針對1.3萬名成人進行試驗後發現，賽諾菲GSK次世代疫苗對有症狀感染的有效性為64.7%，對Omicron變種引發的感染有效性則有72%。若用於曾染疫者，疫苗效果會進一步增強，對有症狀感染效力上升至75.1%，對Omicron有症狀感染的效力更達到93.2%。

賽諾菲聲明指出，賽諾菲GSK疫苗是首支在Omicron高度循環的環境下，經安慰劑對照試驗證明有效的候選疫苗。該公司14日也公開2項次世代追加劑候選疫苗試驗數據，展現對抗BA.1及BA.2病毒的強大潛力。

賽諾菲及GSK皆為全球疫苗大廠，在疫情初期落後於莫德納、阿斯特捷利康（AZ）及輝瑞、BNT等競爭對手，力求在次世代疫苗市場站穩腳步。

他們24日表示，雙價疫苗新數據將提交監管部門，希望能在今年稍晚問世。儘管Beta病毒已被取代，但Omicron等多種令人擔憂的變異株表現出類似突變，他們相信這支雙價疫苗將對未來的新變種提供廣泛保護。

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