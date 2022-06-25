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猴痘攻入台灣！7QA一次看　碰到「這些部位」恐傳染

▲▼猴痘,入境。（圖／達志影像、CFP）

▲台灣出現首例猴痘確診個案，目前已收治隔離病房。（圖／達志影像、CFP）

記者崔子柔／綜合報導

台灣正式將猴痘列為第2類法定傳染病，昨（24）日也出現首例境外移入個案，並匡列19名密切接觸者，須進行21天的健康監測，《ETtoday新聞雲》則針對猴痘列出7項相關QA，提供民眾參考。

Q1：猴痘的傳染方式？

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A1：可能經由接觸病人的傷口、體液、黏膜、呼吸道分泌物或汙染物品等傳染，若接觸到感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜、吃下受感染動物的肉都可能被傳染。

Q2：猴痘的症狀有哪些？

A2：皮膚病灶如皮疹、斑疹、水泡等，發燒，畏寒，肌肉痛，淋巴腺腫大等；部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

Q3：碰到疑似猴痘案例應如何通報？

A3：疾管署指出，若臨床醫師碰到疑似病例，可於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾管署昆陽實驗室進行檢驗。

Q4：猴痘的致死率高嗎？

A4：疾管署表示，猴痘對大多數人的的症狀通常輕微，症狀持續14至21天會痊癒。西非分支猴痘病毒株，也就是英國病例的病毒株，其致死率為1%；但中非（剛果盆地）分支病毒株致死率則高達10%。

▲▼猴痘疫苗。（圖／路透）

▲猴痘疫苗。（圖／路透）

Q5：有能預防猴痘的疫苗嗎？

A5：多項研究指出，天花疫苗能有效預防感染猴痘。疾管署長周志浩稍早證實，我國正在洽談採購第三代猴痘疫苗，但世衛組織並不建議大量接種此疫苗，僅限於臨床照顧病患者、實驗室人員或者和病人短時間有密切接觸的人，使用對象有限。

Q6：如何預防感染猴痘？

A6：WHO表示，良好的衛生與安全的性行為，能有效控制疫情；疾管署則指出，民眾應避免接觸猴痘感染者和動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。

Q7：密接者健康監測期間，需避免接吻、性行為嗎？同住家人是否要將衣服分開放進洗衣機清洗？

A7：莊人祥表示，非高度風險的接觸者才會採取健康監測，期間不須避免接吻、性行為等，而洗衣時會加入洗衣精或洗衣粉，病毒很難生存，同住家人的衣服可一起洗。

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