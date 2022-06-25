猴痘侵台關鍵20天！　台大醫警告：一旦進入社區難斷根

▲猴痘。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

疾病管制署24日公布我國首例境外移入猴痘確診個案，為南部20多歲本國籍男性，自德國返台居家檢疫期間出現相關症狀，經評估採檢後證實為猴痘，目前已收治隔離病房。目前已經匡列19人、進行健康監測20天至7/13。台大兒童醫院院長黃立民透露，猴痘必須靠人與人長時間接觸才能傳播，一旦進入社區就很難根斷。

莊人祥表示，該案為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估其身上出現水痘樣皮疹，且又剛從歐洲回國，遂進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認陽性。

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▲指揮中心6/24記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

疾管署傍晚原公布有5名接觸者，包含2名家人，莊人祥表示，由於個案曾經跨縣市就醫，晚間新增其他縣市匡列對象，密切接觸者總計共19人，包含家人2人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4人，預計健康監測至7/13。

根據《三立新聞》報導，台大兒童醫院院長黃立民指出，猴痘傳播模式必須要有人與人之間長時間接觸，即使是人傳人也是小規模族群，但只要發生社區傳播就很難根治。不過黃立民認為，以目前各國的狀況來看，還沒嚴重到需要大家都打疫苗，不用太過緊張。