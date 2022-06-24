黑幫捅殺雙寶爸手段曝！連2刀「穿心破肺」　父悲：他是我獨子

記者白珈陽／台中報導

自稱是桃園天道盟正義會成員的林姓男子等約10人22日南下台中玩樂，昨清晨6時許在台中第二市場知名山河滷肉飯僅因認錯人，就將黃姓男子活活打死，檢察官初步相驗其遺體受有2處穿刺傷。黃男家屬今日受訪指出，昨日至殯儀館時，由法醫透露黃男左腋下、背後有刀傷，心臟、肺臟都被刺穿！家屬還說，對方看見黃男受傷倒地不起時，竟然持續痛下毒手，不斷持工業電扇、桌椅往他身上砸，「根本是要致他於死地！」盼檢警能盡快抓到兇手，還給他們公道，不要讓往生者冤死。

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，黃姓男子（左1）遭林姓男子等人窮追猛打。（圖／民眾提供）

黃男的父親表示，昨日至崇德殯儀館配合檢方做初步相驗，法醫指出兒子左腋下、左後背各有一處穿刺傷，很明顯是由利刃所造成，而據現場兒子的友人轉述，對方將兒子打倒在地、已無還手能力之時，竟10名男子全部動手圍毆，拿起一旁的工業電扇等物品集中往兒子身上砸，手段相當殘忍，似乎就是不給兒子留活路。

黃父說，黃男與前妻育有2名分別8歲、5歲的年幼兒子，黃是家中獨子，生前為人善良，會定期捐款、捐物資給孤兒院，對長輩也孝順，對朋友則有義氣，黃父眼眶泛淚，「這樣好的兒子就這麼莫名其妙沒了，要怎麼讓人接受？」

▲黃父說，「這樣好的兒子就這麼莫名其妙沒了，要怎麼讓人接受？」。（圖／記者白珈陽攝）

黃男女友也哽咽地說，當時同行的5人當中只有一人衝突爆發時，躲到滷肉飯員工身邊才沒受傷，也目睹全部過程，「我們很倒楣，只是吃個早餐就不見了一個人，這樣對我們來說很不公平！而且小孩還小，到現在還不敢讓孩子知道爸爸已經走了。」

▲黃男與2名幼子感情融洽。（圖／黃男家屬提供）

檢警調查，林男等約10名男子自稱是天道盟正義會成員，22日分乘3輛車南下台中遊玩，昨日凌晨6時許到台中第二市場山河滷肉飯吃早餐，與黃姓男子（31歲）等5人起誤會，林男等人翻桌嗆聲圍毆黃男，並疑持皮帶刀將黃男刺死。

警方昨日北上桃園陸續帶回林男等5名男子，今日下午詢後先將盧姓、邱姓（皆20多歲）2名嫌犯依殺人等罪嫌移送台中地檢署，其餘3人晚間陸續移送，檢方預計將聲押。

【相關新聞】



暖男雙寶爸吃滷肉飯被捅死！家屬悲斥凶煞：倒地沒血色還拿電扇砸



滷肉飯名店鬥毆畫面曝 惡煞抄木椅狂砸...低胸長髮妹哀求才停手



滷肉飯店凶煞黑幫背景曝！皮帶刀穿胸放血奪命 動手的還有第6人