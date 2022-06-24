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6歲男童拉姪女馬尾被推倒！恐龍母氣炸嗆：拉幾下又不會死

▲桃園市1名3歲謝姓女童今年8月間昏迷被送醫急救後仍不治，全身瘀青且處處傷痕，桃檢複訊後將謝父起訴，並向地院建請重重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小姪女被陌生男孩拉馬尾，姊姊挺身而出保護妹妹，將男童推開。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

碰到這種家長，真的有理說不清！一名男子日前帶著8歲、5歲的堂姪女到公園玩，卻碰到陌生男孩不斷拉扯5歲堂姪女的頭髮，氣得姊姊一把將人推倒，沒想到男孩的媽媽竟跑來斥責「拉幾下又不會死」，讓男子瞬間氣炸，怒嗆「你的馬尾給他拉就好了」。

這名男子在「爆怨2公社」表示，堂哥日前帶著2名堂姪女來訪，下午時他與堂哥外出遛小孩，帶到公園放電，沒想到5歲小姪女玩溜滑梯時，遭一名陌生男孩拉住馬尾，當場痛得哇哇大哭。

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男子說明，8歲大姪女看到妹妹被欺負，立刻上前將陌生男孩推開，對方站不穩摔倒，撞到公園的椅子上，也因此嘴角破皮。

男子提到，事件發生後，陌生男孩的母親竟然上前，斥責大姪女「小朋友好玩而已，拉幾下又不會死，幹嘛把他推去撞椅子」，兒子明明才6歲，還只是孩子，不懂大姪女為何要將人推倒。

▼男子與堂哥帶小孩到公園放電。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲▼公園（圖／取自免費圖庫pexels）

男子聽完後十分無言，也立刻回嗆，「他愛拉馬尾，你的馬尾給他拉就好了，幹嘛拉我們家小女孩的馬尾」，更何況小姪女痛到哭出來，「現在的一些媽媽這樣教小孩的嗎？只要喜歡就可以亂拉陌生小孩的馬尾？」

網友們看完恐龍家長離譜的行為，忍不住留言痛批，「小朋友好玩而已，撞一下椅子又不會死」、「那位媽媽妳過來，我也覺得拉妳馬尾很好玩，那麻煩妳過來給我拉幾下」、「你可以拉他媽媽的馬尾，然後說同樣的話」、「垃圾父母的起手式，以後他的小孩把房子燒了，不知道她會不會說：燒一下而已」、「垃圾父母的起手式，以後他的小孩把房子燒了，不知道她會不會說：燒一下而已。」

此外，也有人認為，大姪女的行為相當棒，勇敢站出來保護了妹妹，「姊姊幹得好！照那個恐龍媽的邏輯，她兒子哪天給人拉（小鳥），也是孩子在玩嗎」、「挺姊姊」、「姊姊好樣的」、「姊姊真棒，會保護妹妹。」

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