公園涼亭好意與街友同飲...慘遭脫褲性侵未遂　她至死不願和解

▲高雄一女子偶然在公園涼亭與涂姓街友一同喝酒，卻遭涂男強行壓地性侵未遂，涂女報警逮捕涂男，到病逝前都未與涂男和解。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名涂姓街友於前年在公園涼亭，與素昧平生的女子小儀(化名)一同飲酒，喝到一半就藉酒意強壓小儀在地，脫光褲子想性侵她，幸有路人經過喝止才未得逞。因被害人已於今年病逝，至死都未與涂男和解，法官依強制性交未遂罪，處涂男徒刑1年8月，全案還可上訴。

小儀於2020年7月31日下午1時許，在小港區某處公園涼亭偶見街友涂男，2人雖素昧平生，仍一同飲酒。想不到酒喝到一半，涂男竟起色心，大白天強壓小儀在地，脫光自己的褲子、拉下小儀短褲並撐開雙腿要性侵她，幸經小儀奮力抵抗，又正好有路人經過大聲制止，涂男才未得逞，迅速拉起褲子逃離現場，但仍導致小儀身上有多處擦挫傷，小儀隨後報警逮捕涂男，並到醫院驗傷。

全案審理時，涂男律師辯稱，涂男為中度智能不足之人，且流落街頭成為街友，處境堪憐，因酒後一時衝動犯下罪刑，但犯後已坦承犯行，以涂男情堪憫恕，請求減輕刑責。

法官認為，涂男與小儀原不相識，只是偶然一同飲酒，涂男卻為逞私欲，藉酒意公然對她性侵未遂，因被害人已於今年4月病歿，她所受的傷害，到逝世前都未得到填補，再考量涂男有多次竊盜前科、無業等情狀，依強制性交未遂罪，處徒刑1年8月，全案還可上訴。