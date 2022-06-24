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消基會反對民生用電漲價　籲政府應先調漲工業用電

▲▼消基會反對民生用電漲價，應先調漲工業用電。（圖／消基會提供）

▲消基會召開記者會，公開反對民生用電漲價，應先調漲工業用電。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

經濟部長王美花昨（23日）證實，台電已經擬出多種電價調漲版本，消基會今（24日）指出，調漲電價第一順位，應是長期以低於成本價購電、用電量佔全國用電57%的工業用電，而非持續壓榨已飽受民生物價飛漲、用電量僅佔18%而且電價已長期高於工業用電的住宅部門，消基會強調，若政府繼續讓「劫貧濟富」的不公現象存在，且調高民生用電電價，必遭受到民眾唾棄。

經濟部長王美花昨天證實，台電已經擬出多種版本，其中將考量燃料成本、中油、台電財務、物價等因素，打算採取混搭版本。據了解，屆時工業大戶電價至少調漲8%，用電千度以上的豪宅也會調漲。

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面對政府即將調漲電價，消基會今天下午召開記者會，反對民生用電漲價，消基會董事長黃怡騰說，不少消費者來電，反應對民生用電漲價的不安，尤其疫情仍未停止，在家辦公導致居家電費支出增加，尤其因為烏俄戰爭等因素導致通貨膨脹，在支付相關費用後所剩無幾，電費若大漲會受不了。

消基會秘書長徐則鈺表示，根據經濟部能源局在年4月公布的2021年度用電量資料，去年度全台用電量為2830億度，用電量最多是工業部門約1614億度，占全體57%，反而住宅部門用電約527億度，僅占全國用電約18%而己，也就是說，工業用戶的用電總量，幾乎是民生用電三倍之多。

不過，近期國際燃料價格卻持續攀升，徐則鈺指出，台電、中油因購買石油及天然氣燃料成本的價格日益攀高，台電今年1至4月虧損高達469億元，台電是國營事業，虧損還是得由民眾負擔，適度漲價是必要，但由於工業用電是主要大戶，每度電為2.56元，相較於住宅用電每度超過4元，工業用電便宜很多。

徐則鈺表示，許多工業界先進大老也認為，工業用電要調漲，因為相較於國外，台灣工業用電遠低於國外，像是德國工業用電每度從10.6調高到14.2元，義大利從7.6調高到9.8元，台灣僅2.56元便宜很多，但基於使用者付費原則，工業用戶應該優先調漲電費，否則變成「劫貧濟富」的不公現象。

若要調漲電費，徐則鈺認為，目前最務實作法，是先調漲比較低廉的工業用電，民生電價應該凍漲，以免推升各種物價上漲速度，反對政府在此時調漲民生用電費率，若調高民生用電電價，必遭受到民眾的唾棄。

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