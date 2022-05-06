快篩試劑荒！消基會籲政府先徵用「再無償供應或補助」

▲消基會呼籲政府徵用快篩試劑後，再無償供應給民眾或補助。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情嚴峻，民眾對快篩劑需求暴增，但供應量嚴重不足而鬧「快篩試劑荒」，消基會今（6日）指出，為了讓民眾能更便利、自由地購買快篩試劑，呼籲政府除開放業者進口來增加供應外，更應將徵用取得快篩劑，改採無償或補助方式供應，藉此減輕民眾負擔，並誘導市場價格合理化。

本土疫情持續延燒，昨（5日）單日確診人數已經超過3萬人，也導致民眾對快篩劑需求暴增，但台灣現階段快篩劑供應量嚴重不足，消費者也抱怨快篩劑價格太貴，負擔過重，消基會今天上午召開記者會，呼籲政府應改採快篩劑無償或補助供應，並佐以開放快篩劑進口方式來控制疫情。

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消基會董事長黃怡騰首先指出，政府過去因為實施「清零政策」，一直排斥全面實施普篩，導致台灣消費者使用快篩劑實際需求低，國內少數快篩劑業者產能多供外銷，而進口業者進口數量也一直不高，更因需求不振而導致快篩試劑價格居高不下。

▲消基會呼籲政府徵用快篩試劑後，再無償供應給民眾或補助。（圖／消基會提供）

儘管蔡英文總統前（5/4）天在民進黨中常會提到，應另闢商業機制，協調更多元的快篩購買通路，但黃怡騰指出，快篩實名制配售措施，將導致價格難調降，且民眾負擔重的問題，因為現行以公定價格實施快篩劑實名制銷售，會發生「價格錨定」現象，政府定多少售價，試場也會跟著這樣價格定價，阻礙市場競爭機制導致不易降價，而目前疫情漸漸進入高峰，何時趨緩仍未知，但快篩劑成為全民需求品，公定價100元且普遍、長期使用下，民眾負擔仍過高。

黃怡騰舉例說，若以單劑100元計算，一家有5口，每個人一週使用1次，若以一個月五週計算，一個家庭一個月負擔2500元，三個月就要7500元，半年要1.5萬元，對生活越來越苦的民眾將是過高負擔。

因此，為解決目前快篩試劑不足問題，黃怡騰建議，政府應在一定時間內無償提供一定數量給民眾，配合民眾上網預約且以憑證方式領取，若政府經費不足，則要針對中低收入家庭、家庭成員4人以上或65歲以上長者，補助快篩試劑費用，另外則開放業者進口快篩劑，增加進口供應量後，政府用一套機制產生市場競爭效果，讓快篩試劑價格更趨合理化。