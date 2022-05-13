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解快篩劑荒！消基會籲開放合法進口與自購「政府嚴格把關」

▲▼消基會呼籲開放民眾合法進口與自購快篩劑，政府則嚴格把關。（圖／消基會提供）

▲消基會呼籲開放民眾合法進口與自購快篩劑，政府則嚴格把關。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情急遽升溫影響，台灣爆發快篩試劑不足問題，消基會今（13日）呼籲，政府應參考香港作法，儘速開放各種合法、合規快篩劑進口，並開放民眾得為自用目而向國外採購快篩劑的進口，政府也要蒐集並公布主要國家核准的新冠病毒快篩試劑產品名單，便利民眾自用採購或進口業者查閱，同時監督市售快篩劑的品質與效能。

本土Covid-19疫情急遽升溫，昨新增6萬5385例本土案例，再創單日新高，也因此造成快篩試劑嚴重不足狀況，消基會今天召開記者會，研究並分享香港過去3個月的抗疫經驗，希望作為政府「他山之石」的參考依據。

消基會董事長黃怡騰指出，香港這第5波疫情在今年2到5月發生，總共累積118.9萬多例病例，其中74.4萬多例為核酸檢測陽性，44.4萬多例是快速測試陽性個案，疫情期間累計9036例死亡，其中第5波就有8千餘人，很多是未打疫苗或打得過慢的老人家和幼兒，病死率為0.76%，值得台灣參考。

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▲▼消基會呼籲開放民眾合法進口與自購快篩劑，政府則嚴格把關。（圖／消基會提供）

▲消基會呼籲開放民眾合法進口與自購快篩劑，政府則嚴格把關。（圖／消基會提供）

黃怡騰表示，香港在第五波疫情發生開始，快篩劑也是匱乏且昂貴，但因為香港是國際港都，兩至三週後快篩劑供應漸漸寬裕，價格也漸漸調降，香港消委會還製作快篩劑品牌、規格調查供民眾參考，使快篩劑的匱乏問題漸漸趨於正常；另當香港疫情日趨嚴重時，香港政府每戶都發有「防疫包」，內有口罩、體溫計、快篩劑等等，方便民眾防疫使用。

此外，消基會秘書長徐則鈺提到，後來香港快篩劑量數量夠了、價格下滑之後，接著就出現品質問題，在今年1月14日到3月8日，香港消保單為收到48件快篩試劑投訴案例，案件類型最多是延誤送貨，其次則是品質問題。

而根據香港的經驗，黃怡騰建議政府，儘速開放各種合法、合規快篩劑進口，並開放民眾得為自用目而向國外採購快篩劑的進口，政府也要蒐集並公布主要國家核准的新冠病毒快篩試劑產品名單，便利民眾自用採購或進口業者查閱，同時監督市售快篩劑的品質與效能，例如核准字號的真偽難辨、使用期限不明、標示不清、效期不明等問題，確保快篩劑品質。

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