23%中藥驗出含西藥「止痛類居多」　消基會：可重罰5千萬

▲消基會檢驗發現有23%中藥含西藥成份，且以止痛類居多。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

衛福部早已明文規定調劑中藥中不能摻加西藥，一旦驗出可重罰五千萬以下罰款，消基會今天（12日）公布針對38件中藥檢驗結果，雖然都沒驗出含有重金屬，但有6件檢出西藥，檢出率為23.1%，以「止痛類」為多數， 購買來源都是「其他或不明來源管道」，消基會提醒購買中藥不應聽信親朋好友介紹或託人購買，最好找合格中醫師詢問。

政府明文規定，中藥摻加西藥違反《藥事法》規定，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，網路依法也不能提供藥品給消費者，違反者可依《醫師法》規定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬以上、150萬元以下罰金。

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過去中藥摻加西藥事件頻傳，消基會今天公布2021年度辦理「中藥安全性──含西藥及重金屬」檢測報告，針對消費者委託消基會送檢結果公布，在消費者申請送檢21件是否含鉛、19件是否含重金屬汞及鎘成分，上述都沒驗出重金屬。

▲▼消基會檢測23%中藥含有西藥，來源以親友贈送等管道為主。（圖／消基會提供）

消基會針對38件申請檢驗是否含西藥當中，有6件驗出含有西藥，檢出率為23.1%，比去年33.3%略為下降，6件驗出西藥的物件來源，有1件為「親友贈送」、3件為「託人購買」、1件為「郵購」及1件為「其他」，沒有來自國內醫療院所或國內藥商藥局。

消基會進一步分析，和往年相同，中藥檢出含西藥，仍以「止痛類」為多數，值得注意的則是「補腎滋養類」，去（2021）年也有2件檢出含有西藥，而根據食藥署公布2019到2020年受檢案件中，2年都以宣稱「補腎滋養類」的食品或藥品檢出西藥的比例最高，高達76%，且檢出西藥也是以「補腎滋養類」的壯陽藥最多，其次為「減肥類」約23%及14%，而檢體來源則以「網購／郵購」最多，幾乎有5成的檢出率，其次才為其他機關（關務署）委託送件，值得消費者注意。

消基會提醒消費者，若需要購買中藥，不應聽信親朋好友介紹或託人購買有效的中藥，因為即使相同藥物，也可能因個人體質差異而有不同藥理反應，故消費者無論是想調養身體或者是治病，最好還是要先向合格中醫師詢問，有服用西藥消費者也要記得清楚告知中西藥的用藥史，以利醫師評估用藥，也比較有保障。