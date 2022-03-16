特斯拉電動汽車故障頻傳藏危機　消基會籲立即召回檢修

▲特斯拉電動汽車故障頻傳，還有車主在行駛間失去動力，消基會籲立即召回檢修。（圖／自救會提供）

記者許敏溶／台北報導

特斯拉（TESLA）為目前全球電動汽車最大品牌，但高達338位民眾因為購買TESLA電動汽車，卻發生大電池重大瑕疵、故障頻傳狀況，338位民眾組成的「TELSA動力電池瑕疵自救會」今天（16日）在消基會沈痛表達擁抱TELSA後卻帶給他們的憂慮、恐懼、不平和憤怒包括高達16位在行駛間失去動力，電池故障有122位，消基會呼籲主管機關應要求特斯拉針對該年份車子立即召回檢修。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲特斯拉電動汽車故障頻傳藏危機，消基會呼籲政府要求業者立即召回檢修。（圖／消基會提供）

由於環保意識抬頭，越來越多民眾購買以電池為動力的電動汽車，而特斯拉汽車更是全球電動汽車最大品牌，台灣也不例外，光是2020年賣出5819輛電動汽車，前三名銷售王都是特斯拉汽車。

不過，消基會今天舉行記者會，共有338位民眾組成的「TELSA動力電池瑕疵自救會」，共有13位車主代表到消基會投訴，沈痛表達他們擁抱的特斯拉汽車後帶來的高度的憂慮、恐懼、不平和憤怒。

消基會秘書長徐則鈺指出，出問題的車子，集中在2018年末及2019年度出廠的特斯拉X型車款及S型車款（MODEL X或MODEL S），在台灣總共賣出1400多輛，發生問題都集中在電池，包括瞬間失去動力，總共超過百輛以上該年度X型及S型汽車，都陸續發生動力電池故障的瑕疵。

▼特斯拉電動汽車故障頻傳藏危機，車主出面到消基會控訴。（圖／消基會提供）

車主胡景堯表示，主要故障分成幾個狀況，一個是充電後故障，另一個則是停車後故障，這兩個比較沒有安全疑慮，但會影響下一個行程，比較麻煩是不能把車子放在路邊不管，但自己也很擔心車子在行駛間失去動力，而經過自救會調查統計，高達16位在行駛間失去動力，電池故障有122位，高達99%是2019年份的車子，等於當年賣出1400多輛，100多台車子電池故障，更何況還有不知道自救會存在的車主，可推測數量應該遠高於目前數字。

▲特斯拉電動汽車故障頻傳，還有車主在行駛間失去動力。（圖／自救會提供）

胡景堯強調，更讓許多自救會車主不滿的是動力電池瑕疵問題，許多車主在不知情下，被換上整修電池，也就是翻修品電池替換，更扯的是，其中一位車主在換上整修過舊電池的車輛開出特斯拉的維修廠後，當天立即再度在出廠的路上發生動力消失故障問題。

消基會董事長黃怡騰指出，車主因為擁抱新科技，卻成為受害者，還變成新科技的白老鼠，無法安心使用電動汽車，而且賣出1400多輛X型及S型汽車，有122輛以上是電池發生故障，其中16次是行駛中故障，80％發生在高速公路與快速道路上，也難怪特斯拉車主會提醒，在高速公路與快速道路不要跟在特斯拉電動車後面。

黃怡騰強調，從上述狀況，明顯代表特斯拉的車子有系統性故障或瑕疵，包括交通部和消保單位，應趕緊立案調查，發布調查報告結果，主管機關應該要求特斯拉，針對該年份車子立即召回檢修，進行完善的售後服務，台灣特斯拉應踏實向社會大眾公開說明因應之策，挽回企業形象。

《ETtoday新聞雲》尚未取得台灣特斯拉回應。