7旬翁看球賽「全身發冷」倒地　教練衝出球場幫急救　幸運撿回命

▲老翁離開觀眾席後，被人發現昏倒在休息區。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名79歲男子3月和女兒一同去觀看孫子的棒球比賽，怎知過程中他卻突然覺得全身發冷，於是和女兒說要回車上待著，結果在路上便昏倒。行田少年硬式棒球隊的工作人員發現後，隨即聯絡團內的教練佐藤馨介。而教練發現老翁出現心肺停止狀態後，便持續不懈地進行急救措施，成功救回老翁一命。

根據《埼玉新聞》報導，埼玉縣熊谷市一名79歲男子3月20日和女兒一起到熊谷市綜合公園觀看孫子的棒球比賽，然而上午11時左右，他卻突然感到身體不適，於是向一旁的女兒表示，自己身體發冷，想要回車上待著。說完後就起身離開觀眾席。

該名男子隨後便搖搖晃晃地走向停車場，不久後則被人發現昏倒在公園內的休息區。行田少年硬式棒球隊的工作人員發現後，立刻聯絡團內的27歲教練佐藤馨介，他也隨即趕往現場。佐藤確認老翁當時已經沒有心跳後，直到救護車抵達前，和另一名42歲工作人員萩原拓共同合作進行急救。

兩人先是向老翁實施心肺復甦術的胸外按壓，並使用棒球場內的AED（自動體外心臟去顫器）。最後成功在救護人員抵達現場時，恢復老翁的心跳。救護人員接手後，也立刻將老翁送往醫院搶救，所幸經過治療，他目前已經平安出院。

佐藤表示，自己曾經在醫院工作過，因此才能不慌不忙地完成急救流程，也很慶幸自己有幫上忙。而萩原則提到，自己曾經接受過AED的使用訓練，幸好真的救人一命。

埼玉縣行田市消防本部22日也舉行感謝狀致贈儀式，表揚工作人員的勇氣與臨機應變的能力。

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