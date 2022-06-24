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正妹牙助換穿女僕裝！超萌牙科「看診到深夜」　網友嗨翻：牙齒痛了

▲▼「アキバ歯科」位於東京秋葉原。（圖／翻攝自推特）

▲「アキバ歯科」位於東京秋葉原。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

一般人到牙醫診所時，只要聽到高尖銳的金屬鑽牙聲，就會嚇得渾身發抖、起雞皮疙瘩，彷彿能感受到「切身之痛」，不過日本東京一間牙醫診所就特別選在秋葉原開業，不僅主打可以周末、夜間看診，造福加班至深夜的社畜，甚至還主打「萌萌」形象，讓牙助穿上女僕裝，盼能降低患者緊張感，相片一出令網友們大喊羨慕。

根據日媒《Sirabee》、《秋葉PC Hotline!》（AKIBA PC Hotline），日本一間牙科診所「アキバ歯科」選擇在人潮眾多、在日本動漫史上擁有崇高地位東京秋葉原商圈開業，附近是知名的動漫周邊、電器、遊戲街，該間牙科診所從6月13日起開始試營運（僅限免費醫療資源），7月1日才算正式營運，開放保險醫療。

▲▼本身是御宅族的院長湯川先生將女僕咖啡廳、牙醫診所結合，試營運前還找來知名coser近衛理子擔任女僕牙助。（圖／翻攝自Twitter@JILL_mw、@ko_no_e）

▲本身是御宅族的院長湯川先生將女僕咖啡廳、牙醫診所結合，試營運前還找來知名coser近衛理子擔任女僕牙助。（圖／翻攝自Twitter@JILL_mw、@ko_no_e）

「アキバ歯科」在看診時間上就與一般常見的牙科診所不同，首先其看診時間為周一、周四至周日的下午2時至晚間11時，方便秋葉原商圈周邊的上班族在下班後、返家前看診，免去特別請假看診的麻煩。

創立「アキバ歯科」的牙醫師湯川先生受訪表示，其實他早在35年前就經常出入秋葉原，當時的秋葉原是東京知名的電子街，身為御宅族的他經歷了同人誌、聲優、卡片交換、女僕咖啡廳的發展歷程。

也因此，他接受採訪時笑著表示，在每年舉辦2次的大型同人誌即賣會「Comic Market」時，診所是不開放看診的，因為他一定會待在某個角落。

身為御宅族的院長醫師湯川先生，決定讓牙醫診所增添一番新的樂趣，他讓診所內的美麗牙助換穿女僕裝，甚至還在試營運的前3天（6月10至12日）開放民眾入內參觀，不僅可以諮詢牙齒、刷牙等相關問題，前20名的入場民眾還可以允許與「女僕牙助」拍攝合照。

記者實地採訪時，甚至發現該間診所竟然聘請知名coser近衛理子（近衛りこ）換穿女僕裝，在診所內擔任「1日牙助」。

湯川先生透露，其實根據以往的看診經驗，患者們多半懼怕前往牙醫就診，因此他想到讓牙助們穿上女僕裝，以真誠的心在一旁為患者們加油打氣，緩解患者們的緊張感，「一開始的出發點，只是想讓大家重視牙齒健康。」

許多男網友對此表示，「該找個時間去看牙醫了」、「希望能看到巨乳牙助」、「好美好可愛」。

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