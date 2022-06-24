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韓國按摩店最刺激！提供「5男15女」性愛雜交趴　歐巴遠征日本服務Gay

▲▼南韓首爾當地的「按摩會館」提供多P性愛服務，客人由十數名小姐接待。（圖／翻攝自デイリー新潮）

▲南韓首爾當地的「按摩會館」多半提供特殊服務，疫情前日本客人比例漸增。（圖／翻攝自デイリー新潮）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本靜岡縣警方先前破獲一樁男女混雜的雜交派對，主辦者是一名自衛隊官員，參與者包括一般上班族與學生，警方破門而入時驚見多人裸體纏綿的淫穢景象，此事吸引南韓當地經營按摩會館的媽媽桑們關注，紛紛驚嘆「日本人真的這麼愛雜交嗎」，過去韓國歐巴遠征日本「賣屁股」的事件也再度登上檯面。

根據日媒《Daily新潮》（デイリー新潮），日本近來接連爆出群體雜交的社會事件，意外掀起一般民眾關注，其實與日本同樣處於經濟高度發展狀態的南韓，幾十年來也發展一套與日本應對的「特種色情行業」系統，在新冠疫情爆發前迎來一片欣欣向榮，不僅受到當地南韓男性青睞，甚至就連日本男性也非常喜愛提供雜交服務的按摩會館。

報導指出，南韓首爾江南繁華紅燈區的按摩會館，以按摩為名義私下經營類似性交易的特種行業，原本經營模式是小姐與客人「一對一」，類似日本「泡泡浴」（ソープランド），主要客群是一般男性。

▲▼南韓首爾當地的「按摩會館」提供多P性愛服務，客人由十數名小姐接待。（圖／翻攝自デイリー新潮）

▲南韓首爾當地的「按摩會館」提供多P性愛服務，客人由十數名小姐接待。（圖／翻攝自デイリー新潮）

不過從5、6年以前開始，便引進「俱樂部式按摩」的概念，男客首先進入燈光繽紛絢爛的玻璃房間，內有10多名小姐等候，男客與10多名小姐愛撫激戰，此稱為「前半戰」，至「後半戰」階段時，男客則挑選一名最喜愛的小姐進小房間內續戰，甚至小房間內也提供雜交服務，5名男客和15名小姐進行混亂的多P雜交。

南韓當地按摩會館業者透露，疫情爆發前，其實不難從男客口中聽到日語，一天最多有50多名日本男客，顯示南韓當地的「特種行業」深受日本人歡迎，至於南韓當地，雖然也有一般年輕族群為基本客層，不過中老年男性則受限於儒教思想觀念，因此對於當地特種行業來說收入有限，日本客則可為業者創造額外收入。

▼南韓首爾江南區宣陵站一間俱樂部式按摩會館，外觀類似城堡。（圖／翻攝自nekkan58）

▲▼南韓首爾江南區宣陵站一間俱樂部式按摩會館，外觀類似城堡。（圖／翻攝自nekkan58）

▲▼日本男客人被安排坐上按摩椅，之後有裸體韓國女性進行貼身的全套服務。（圖／翻攝自nekkan58）

▲日本男客人被安排坐上按摩椅，之後有裸體韓國女性進行貼身的全套服務。（圖／翻攝自nekkan58）

其實只要在Google以日文搜尋關鍵字「クラブ式按摩」（俱樂部按摩），就可以看到許多篇日本男性前往南韓首爾風花雪月後所撰寫的遊記，例如有一篇是描寫首爾市江南區宣陵站附近的俱樂部按摩會館，其外觀是一座宛如城堡的私人招待會所，有數十名赤身裸體的小姐（아가씨）接待，3P服務只能算是基本。

該名日本男客被安排坐在按摩椅上，由裸體的韓國小姐進行全套的貼身性愛服務，身高約為160公分，身材小巧玲瓏，甚至還有明確的價目表，60分鐘「1回發射」為23萬韓元（約新台幣5200元）、70分鐘「2回發射」為26萬韓元（近新台幣6000元）、3P服務60分鐘「2回發射」則為36萬韓元（8257元）。

▲▼韓國男性在日本按摩會館接當地同性戀男客，收入頗豐。（圖／翻攝自ilyo.co）

▲韓國男性在日本按摩會館接當地同性戀男客，收入頗豐。（圖／翻攝自ilyo.co）

另外，根據韓媒《日曜新聞》（일요신문），其實按摩會館一開始在南韓興起時只提供類似澡堂「搓背」的服務，不過隨著導入性愛服務等特種行業，韓式按摩會館在日本開始流行，加上韓流在全球颳起旋風之際，不少精通日語、身材健美的韓國男性開始選擇前往日本當地的按摩會所工作，其中還有韓國留學生受不了業者高薪誘惑，選擇「做鴨」，其大部份客層是日本當地同性戀男性。

因為韓國男性普遍給人一種臉蛋漂亮、身材健美的印象，且體態比日本男性還高大壯碩，因此從事該行業收入頗豐，每月收入最多可達1000萬韓元（約新台幣23萬元），就連性傾向為異性戀的韓國男子都無法擺脫金錢誘惑，選擇「用手」取悅日本客人，不過一名35歲的羅姓男子最後遭到首爾中央地方檢察廳羈押起訴。

根據韓媒《東亞日報》，南韓首爾警察廳、首爾警察自治委員會指出，隨著後疫情時代解除防疫政策，各種違法的風俗按摩店犯罪行為比例激增，從今年3月初至5月底就破獲15處非法風俗業場所，包括按摩會館業者與男性客人在內共191人遭到取締逮捕。某按摩會館業者9年來便賺進至少241億韓元（約新台幣5.5億元）的不法收入。

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