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日本電車遭潑「不明惡臭液體」！2少女緊急送醫　1人腹部劇痛

▲▼日本電車疑遭潑灑「不明液體」！2名17歲少女緊急送醫。（圖／推特／@manatas0_tas0）

▲工作人員全副武裝進入現場處理。（圖／推特／@manatas0_tas0）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣東野武田線的野田市車站24日接獲通報稱，電車車廂內傳出惡臭，疑似有不明液體打翻。一名17歲的女性乘客腹部劇烈疼痛，因此連同車上的另一名17歲女性被送往醫院救治，所幸兩人症狀皆不嚴重。警方經初步判斷發現，該液體為中性且沒有毒性，但仍需進一步確認詳細狀況。

根據《全日本新聞網》報導，消防當局24日上午6時15分左右接獲一起通報稱，野田市車站的電車車廂內傳出一陣惡臭，而車廂內則有液體打翻的痕跡。

警消接獲通報後趕往現場，當時有一名17歲的女性乘客表示腹部疼痛，因此被送醫治療，為了安全起見，同車廂的另一名17歲女性也被送院檢查。不過兩人症狀皆屬輕症。

受到相關事件影響，東武野田線七光台至運河區間上下行全面封閉，直到上午7時35分才恢復運行。

根據警方初步判斷，疑似被潑灑在車廂內的液體是中性且無毒性，不過尚無法確定是否是遭人惡意潑灑，成分為何也仍待確認。

從推特網友發布的照片也可以看到，疑似警消的人員穿著全套防護衣進入車廂處理。

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