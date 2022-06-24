李根赴烏克蘭作戰「屁股中彈」！爆氣狂飆髒話　體貼詢問隊員狀況

▲李根公開遠赴烏克蘭參戰的畫面，表示願相挺烏克蘭。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）今年3月冒著生命危險貿然前往烏克蘭參戰，5月底決定返韓療傷，隨著他先前向警方坦承違反南韓外交部旅遊禁令的罪嫌，最近他也在個人的YouTube頻道上陸續公開驚心動魄的作戰畫面，其中一幕是他臀部中彈後，還冷靜主動詢問隊員狀況的畫面。

日前李根在個人YouTube頻道「ROKSEAL」上傳一段標題為「韓國必須協助烏克蘭的理由」，其中片頭就是李根率領烏克蘭傭兵團與俄軍交戰的畫面，時間點回到今年3月，當時俄軍集中火力攻擊烏克蘭首都基輔，還占領基輔近郊城鎮伊爾平（Irpin），此時的李根與烏克蘭、美國、英國隊員身陷俄軍猛烈火力攻勢之下。

▼李根公開3月屁股遭彈襲的驚險畫面。



李根與作戰隊員們談論作戰目標，正當一群人討論著「命運很衰的人在這裡也會被打到」、「幸運的天選之人就算到那也不會中彈」之際，突然傳來一陣震耳欲聾的大砲轟炸聲，現場火光四起、砲聲大作，突然李根卻開始用英語飆罵各種難聽的髒話。

原來當時俄軍在發射大砲後，其中某大砲的碎片剛好正面擊中李根的臀部，才會導致李根痛到大罵髒話；不過之後，李根卻旋即著急詢問隊員們的狀況，深怕隊員們受傷，「大家沒事吧？」

另外，李根返回南韓後還特別以英語接受《BBC Korea》專訪，他指出在基輔近郊伊爾平的作戰任務最為驚險，營區外一般民眾的屍體佈滿街頭，顯示出俄軍虐殺平民的新聞並非謠言，「我們團隊主要由英國人與美國人組成，在這裡我無法說出具體數字，不過當團員人數決定好後，便趕緊前往武器庫，領完武器、試射完後，就馬上搭乘巴士離開。」

▼李根以英語接受《BBC Korea》專訪。

李根表示，「當一抵達烏克蘭首都基輔，根本是一片淒慘混亂，走進某棟建築物時發現散落在地的武器，不只有手槍、步槍，還包括標槍防空飛彈、AT4反戰車火箭筒等殺傷性武器，其實我們雖然不太清楚砲兵營的陣地，不過基本上砲兵營設備的所在地我們是知道的。」

李根透露，其實俄軍並非如外界想像中那麼脆弱，「我們總是面臨千鈞一髮的生死威脅，我的頭頂經常有無人機飛過，一到晚上真的很可怕！」

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