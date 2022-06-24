　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓猴痘恐有傳播疑慮？8名接觸者「不願打疫苗」　機場淪防疫破口

記者羅翊宬／編譯

猴痘以意想不到的速度在全球急遽擴散，已有48國向世衛組織（WHO）通報約3200件案例，其中還包括1例死亡個案。南韓於22日通報首件猴痘病例，為一名30多歲的返國民眾，是繼新加坡之後第2個出現猴痘病例的亞洲國家，然而8名接觸者卻表示不願意施打疫苗，外界質疑機場檢疫恐出現大漏洞。

▲▼仁川國際機場恐成猴痘入境的大破口，南韓首例確診患者送往仁川醫療院隔離。（圖／達志影像／newscom）

▲仁川國際機場恐成猴痘入境的大破口，南韓首例確診患者送往仁川醫療院隔離。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳今（24）日召開會議討論，如何動用國內持有的天花疫苗進行猴痘的預防接種。相關人士透露，雖然當局已向被歸類為「中度感染風險接觸者」的8名同機乘客勸導，可以在處於暴露感染風險的14天以內接種第2代天花疫苗，然而卻沒有一個人表示同意接種。

南韓首宗的感染案例為一名30多歲的返國乘客，他於21日從德國搭機、入境仁川國際機場時，出現發疹等皮膚病、37度微燒、喉嚨疼痛等症狀，在他確診後，同班機的乘客與空服員被歸類為接觸者，其中坐在確診者前座、後座、斜對角座位的8名乘客為「中度風險」，其他包括2名空服員在內的41人則為「低度風險」。

至於被歸類為「高度風險」接觸者，通常是在確診者出現症狀的21天以內與確診者接觸的同居人，或是曾經有性行為方面的接觸。據悉，目前南韓首起確診案例並無存在高風險接觸者。

疾病管理廳考量到猴痘病毒的傳染力並未像新冠肺炎那麼高，因此目前暫時不考慮將所有一般人納入疫苗接種對象，然而8名收到防疫當局勸導接種的中度風險接觸者皆表示，不同意接種天花疫苗。

隨著猴痘加快傳播速度，外界便擔心才剛開放入境免隔離的機場恐將淪為「防疫大破口」！因為21日入境的首起南韓猴痘確診患者，雖然出現微燒37度、喉嚨疼痛、疲倦、發疹皮膚病等症狀，卻能安然無恙通過機場檢疫站，直到在機場大廳時，他才向疾病管理廳致電通報，表示懷疑自己感染猴痘，在送往隔離篩檢後，終於呈現陽性確診。

另一名猴痘疑似病例患者（非韓籍人士）也於21日入境南韓，雖然最後篩檢結果呈現陰性，不過他其實從19日起就開始出現皮疹、喉嚨疼痛、淋巴結腫大等症狀，然而他入境時竟在健康狀況調查問卷上填「沒有症狀」，安然無恙通過檢疫站，直到隔天才被隔離。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
考上醫學系不讀！「決定看守天空」小鮮肉選這1系　建中女神爆他
丟丟妹直播到一半「無預警被中斷」！驚喜嘉賓苦笑…傻眼畫面曝光
「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？　醫揭2後果
快訊／一家6口海邊戲水意外！　33歲男溺斃
學者示警：恐觸發「規模8↑海溝型強震」　時間曝光
滷肉飯凶煞背景曝！　「皮帶刀穿胸」放血殺2寶爸
快訊／新台灣之光！10歲台裔女孩《小小廚師》總決賽奪冠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海地至少54名囚犯活活餓死　政府沒錢監獄斷糧2個月

搭飛機愛問「飛到哪」？　空服員無奈曝真相：答案都亂掰

寮國經濟瀕臨崩潰「債務佔GDP近9成」　最大債主是中國

美參院通過反槍暴力法案！30年來最重要立法　擁槍派批：侵犯自由

證據照片曝！美軍解密：俄在烏克蘭黑海港口埋水雷　炸毀碼頭糧倉

18歲↑沒打疫苗罰11萬！奧地利「強制疫苗令」喊卡4個月最終取消

南韓猴痘恐有傳播疑慮？8名接觸者「不願打疫苗」　機場淪防疫破口

有拜有保佑！男幫爸媽掃墓突然改運　翻身人生勝利組爽中3千萬元

Netflix連3個月裁員！用戶流失、營收成長放緩　宣布再砍300人

紐約閃電宣布「開打猴痘疫苗」！　100多男排隊擠爆診所

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

海地至少54名囚犯活活餓死　政府沒錢監獄斷糧2個月

搭飛機愛問「飛到哪」？　空服員無奈曝真相：答案都亂掰

寮國經濟瀕臨崩潰「債務佔GDP近9成」　最大債主是中國

美參院通過反槍暴力法案！30年來最重要立法　擁槍派批：侵犯自由

證據照片曝！美軍解密：俄在烏克蘭黑海港口埋水雷　炸毀碼頭糧倉

18歲↑沒打疫苗罰11萬！奧地利「強制疫苗令」喊卡4個月最終取消

南韓猴痘恐有傳播疑慮？8名接觸者「不願打疫苗」　機場淪防疫破口

有拜有保佑！男幫爸媽掃墓突然改運　翻身人生勝利組爽中3千萬元

Netflix連3個月裁員！用戶流失、營收成長放緩　宣布再砍300人

紐約閃電宣布「開打猴痘疫苗」！　100多男排隊擠爆診所

5分鐘完售！攻城獅總冠軍賽主場門票全被搶光　場外辦直播派對

新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

教士捍衛龍頭失利！王牌馬茲哥洛夫單局爆5分吞本季首敗　　

2年後才交屋　新婚夫妻先住公婆家...媳婦們狂勸退：破裂就回不去

肖戰熱戀楊紫結婚生子全壘打　《餘生》41億播放量漲粉百萬

海地至少54名囚犯活活餓死　政府沒錢監獄斷糧2個月

《ELLE》總編輯「甲狀腺風暴」逝！甲亢飲食4禁忌、5必吃一圖看

LIVE／確診後首度露面　陳時中最新說明

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

夜店安檢鈴聲大作　屁孩掏「鋼珠寶特瓶」丟垃圾桶...下場慘了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

即／俄羅斯驚傳墜機　至少3人死亡

「八星連珠」畫面曝！天文研究員拍下罕見奇景

恐龍法官不准「11歲遭性侵女童」墮胎

研究顯示「男友越醜女友越胖」！

研究：車廂「這區域」空氣流通慢最危險

即／美國最高法院裁定：人民有權在公共場所攜帶槍枝

美女大學生拒求婚　在校門遭恐怖情人刺喉死

紐約24歲女遭性侵挾持　用訂餐APP求救脫險

美股開高　3大指數齊漲

34人吃冷麵集體「食物中毒」！60歲翁慘死

普丁籲金磚五國合作 對抗西方「自私行為」

獵人射殺野熊　反被壓碎頭骨一起慘死

超萌女僕牙科「看診到深夜」！男網友嗨翻

更多熱門

相關新聞

紐約100多男搶打猴痘疫苗！排隊擠爆診所

紐約100多男搶打猴痘疫苗！排隊擠爆診所

美國23日累計猴痘確診數為173例，其中紐約市就包含了30例。紐約市政府23日突然發布了一篇新聞稿稱，已經取得1000劑的猴痘疫苗，即刻起將在市內的一間診所開放男同性戀者接種。消息一出後，隨即吸引上百名男性在診所外排隊等候，然而當天下午1時30分就已額滿，讓許多撲空的排隊民眾不滿抱怨。據悉，現場至少需要排隊等候2個小時以上。

男打AZ後癱瘓！過420天才出院　喊「後悔接種」

男打AZ後癱瘓！過420天才出院　喊「後悔接種」

恩恩爸怒轟消防局「誣賴」：我家沒有血氧機

恩恩爸怒轟消防局「誣賴」：我家沒有血氧機

Netflix將推出「最便宜方案」！比270元更低價

Netflix將推出「最便宜方案」！比270元更低價

日本電車遭潑「不明惡臭液體」！2少女送醫

日本電車遭潑「不明惡臭液體」！2少女送醫

關鍵字：

日韓要聞世界疫情猴痘南韓影音

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面