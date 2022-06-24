南韓猴痘恐有傳播疑慮？8名接觸者「不願打疫苗」　機場淪防疫破口

記者羅翊宬／編譯

猴痘以意想不到的速度在全球急遽擴散，已有48國向世衛組織（WHO）通報約3200件案例，其中還包括1例死亡個案。南韓於22日通報首件猴痘病例，為一名30多歲的返國民眾，是繼新加坡之後第2個出現猴痘病例的亞洲國家，然而8名接觸者卻表示不願意施打疫苗，外界質疑機場檢疫恐出現大漏洞。

▲仁川國際機場恐成猴痘入境的大破口，南韓首例確診患者送往仁川醫療院隔離。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳今（24）日召開會議討論，如何動用國內持有的天花疫苗進行猴痘的預防接種。相關人士透露，雖然當局已向被歸類為「中度感染風險接觸者」的8名同機乘客勸導，可以在處於暴露感染風險的14天以內接種第2代天花疫苗，然而卻沒有一個人表示同意接種。

南韓首宗的感染案例為一名30多歲的返國乘客，他於21日從德國搭機、入境仁川國際機場時，出現發疹等皮膚病、37度微燒、喉嚨疼痛等症狀，在他確診後，同班機的乘客與空服員被歸類為接觸者，其中坐在確診者前座、後座、斜對角座位的8名乘客為「中度風險」，其他包括2名空服員在內的41人則為「低度風險」。

至於被歸類為「高度風險」接觸者，通常是在確診者出現症狀的21天以內與確診者接觸的同居人，或是曾經有性行為方面的接觸。據悉，目前南韓首起確診案例並無存在高風險接觸者。

疾病管理廳考量到猴痘病毒的傳染力並未像新冠肺炎那麼高，因此目前暫時不考慮將所有一般人納入疫苗接種對象，然而8名收到防疫當局勸導接種的中度風險接觸者皆表示，不同意接種天花疫苗。

隨著猴痘加快傳播速度，外界便擔心才剛開放入境免隔離的機場恐將淪為「防疫大破口」！因為21日入境的首起南韓猴痘確診患者，雖然出現微燒37度、喉嚨疼痛、疲倦、發疹皮膚病等症狀，卻能安然無恙通過機場檢疫站，直到在機場大廳時，他才向疾病管理廳致電通報，表示懷疑自己感染猴痘，在送往隔離篩檢後，終於呈現陽性確診。

另一名猴痘疑似病例患者（非韓籍人士）也於21日入境南韓，雖然最後篩檢結果呈現陰性，不過他其實從19日起就開始出現皮疹、喉嚨疼痛、淋巴結腫大等症狀，然而他入境時竟在健康狀況調查問卷上填「沒有症狀」，安然無恙通過檢疫站，直到隔天才被隔離。

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