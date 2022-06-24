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社會 社會焦點 保障人權

移工買雞排幫友人報仇打死對方　女友辯稱整晚與他同眠...2人下場曝光

▲印尼籍吳姓移工(譯音)今年2月間凌晨在桃園火車站前因細故起爭執，竟持木樁刺傷同為印尼籍移工阿若(譯音)，送醫急救6天後傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲印尼籍吳姓移工(譯音)今年2月間凌晨在桃園火車站前因細故起爭執，竟持木樁刺傷同為印尼籍移工阿若(譯音)，送醫急救6天後傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

來台工作的印尼籍吳姓移工今年2月間凌晨在桃園火車站前廣場與友人購買雞排時，聽聞同鄉友人遭毆打，夥同友人尾隨，確認是同為印尼籍移工阿若（譯音）後，隨手抄起花圃中之木樁攻擊，還次中其左胸處，隨即逃逸無蹤，桃園警方隨後循線將涉案吳姓移工等人拘捕移送，傷者送醫急救仍於6天後傷重不治，桃園地檢署24日偵結依殺人罪嫌將吳男起訴，同案吳男女友偵訊時幫男友作偽證，也被檢方依偽證罪嫌起訴。

檢警調查，今年2月28日凌晨4時40分許，桃園警分局接獲民眾報案指稱，桃園區中正路上有多名外籍移工當街鬥毆，警方啟動快打部隊趕抵現場處理。發現2名印尼移工遭毆打，身上有多處受傷，其中阿若左胸遭刺傷傷勢嚴重，經救護人員送醫急救後一度無生命跡象，經住院治療後仍於3月6日仍因缺氧性腦病變、腦損傷與肺炎等傷勢宣告死亡。

▲桃園警分局將涉嫌殺害印尼籍移工吳姓男子移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局將涉嫌殺害印尼籍移工吳姓男子移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方則在案發後根據現場目擊者形容嫌犯特徵，循線拘捕吳男到案，隨後也在現場附近查獲30歲的共犯多納（譯音）到案，檢察官當時偵訊後，將吳男依殺人未遂罪嫌向地院聲押獲准，同夥多納則以2萬元交保。

傷者死亡後，桃檢複訊時，吳男坦承案發當天凌晨3時許，那姓等2名移工火車站附近買雞排，聽聞友人遭其他同鄉欺負，納男抄起水管欲前往助陣，吳男亦抄起木樁找尋目標，在火車站附近發現欺負友人阿若的3名同鄉，尾隨對方到巷弄附近伺機攻擊，吳持木樁攻擊阿若頭部胸部等處，但不知道會造成其死亡等語。

吳男之安姓女友（譯音）亦稱，案發當晚整晚都與男友在住處睡覺，其圖為吳男脫罪，事發後證實是偽證，檢方偵結將吳男與安女分別依殺人、偽證罪嫌起訴。

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