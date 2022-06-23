狙殺天道盟老大！槍手被拗330萬還重判19年6月　為妹安危求交保

記者黃宥寧／台北報導

天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章，去年4月遭槍手蔡易昇以2槍擊斃，蔡犯後攜槍自首，被依殺人罪起訴羈押至今，因犯案手法宛如「館長槍擊案」翻版，檢警認幕後有人指使，今年初拘提天鳴會會長李宗漢等，追出李以500萬代價買兇。開庭時，蔡一度以「頭殼有問題」企圖躲避刑責，今（23）日士林地院依殺人罪等，累犯，將蔡易昇判處有期徒刑19年6月。

士林地院今宣判，依刑法第271條第1項殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項、第12條第4項未經許可持有槍彈罪，累犯，重判19年6月，犯罪所得沒收或追徵其價額，全案可上訴。

蔡易昇因確診於台北看守所透過視訊聆聽宣判，對於宣判結果沒有任何意見，由於羈押期間將屆滿，宣判完後續開延押庭，他對於檢方依重罪、逃亡之虞請求延長羈押，不滿表示「我應該不需要吧！同案被告都在監羈押禁見」，更向法官苦哀，胞妹屢次寫信給他，表示憂鬱症嚴重，很擔心胞妹性命安全，很需要出去照顧他，請求具保。法官諭知候核辦。

去年4月12日60歲林文章在住家外遭槍手蔡易昇（43歲）近距離射殺身亡，蔡被依殺人罪羈押至今。去年7月首次開庭時，他仍一肩膀扛下罪名，向法官堅稱自己只是要打被害人的腳，是林衝過去要搶槍，他才朝林開2槍，沒有打胸，只是肩；至於林會這麼嚴重而死亡，他則稱應該是第2槍林轉身倒下，才中右後肩，他更強調，「真的沒有要殺他只是想傷害他」，更以「頭殼有問題」及自首企圖爭取減刑。

▼槍殺天道盟濟公會八里分會長林文章的槍手蔡易昇，犯後帶槍自首。（資料圖／記者陳豐德攝）

承辦檢察官仍認為整起事件有疑點，打出耐力戰，終於突破蔡心防，並以測謊鑑定，蔡才坦白受天道盟天鳴會「漢哥」李宗漢（55歲）、魏義騰指使，說出雙方約去年2月17日約在淡水區某公園見面，以500萬要求槍殺，若不成功也有200萬元可拿，但令蔡不爽的是，說好的「安家費」李竟食言，憤而將他咬出。

檢方今年初也將李、魏等拘提到案，得知，李宗漢在案發4個月後約出蔡妹，承諾按月給付「安家費」，要求她安撫哥哥，不要把他供出，甚至聘請律師黃重鋼等幫忙打官司，但沒想到給付170萬後，李竟以「被警方盯上」，不願支付尾款，蔡妹更擔心遭滅口，寫下遺書，交代男朋友，若遇不測將剩下的錢留給哥哥買房，偵結後以教唆殺人、洗錢，起訴李，依幫助殺人罪起訴魏，蔡妹則依洗錢罪嫌起訴，目前全案另案審理中。



