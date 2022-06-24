魂斷滷肉飯名店！男離婚獨留2幼子　天真童仍不知慈父已死

▲警方昨日陸續帶回涉案相關等5人。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中第二市場知名山河滷肉飯昨清晨發生一起命案，從桃園南下的約10名男女一行人，疑僅因認錯人遭冷漠回應，又把對方「打電話找朋友吃飯」誤當成是在「撂人」，竟對另一桌客人暴力相向，被害人黃姓男子因此胸口遭刺2刀，送醫傷重不治。林男等人傷人後往北逃逸，警方以車追人，昨日陸續將主嫌林男等5人逮捕，全案朝殺人罪嫌偵辦。

檢察官昨下午率法醫至台中殯儀館相驗，黃男家屬到場協助調查。據了解，黃男曾有一段婚姻，與前妻育有2名年幼的孩子，昨日家屬返回案發現場招魂，家屬神色哀戚，但由於孩子還小，尚不敢讓孩子得知父親去世噩耗。

▲黃男家屬返回案發現場招魂。（圖／民眾提供）

據悉，在地人黃姓男子（31歲）昨晚與4名友人先至他處飲酒，同日清晨6時許再到台中第二市場山河滷肉飯店吃早餐，遇見另一方人馬（下稱A方），A方的人以為黃男是認識的朋友，遂向黃打了招呼，但由於黃男並不認識對方，沒有回答，僅轉頭問旁邊友人「你認識嗎？」，友人回應「不認識」。

當黃男點餐完畢後，拿起手機撥打電話催促其他友人「快來吃飯」，A方等人見狀，竟誤認為黃「打電話撂人」，竟率先發難，拿起現場桌椅還有工業電扇，對著黃男等5人一陣痛毆，過程中黃男胸口更遭連捅2刀，導致氣胸、血胸，經送醫搶救仍不治。

▲案發現場血跡斑斑。（圖／民眾提供）

A方人馬犯案後開車往北部逃逸，警方以車追人追至桃園中壢逮人，昨下午相關涉案等5人帶回偵訊，其餘同夥仍追緝中。全案朝殺人罪嫌偵辦，預計今日下午移送台中地檢署。

▲檢方帶回涉案人，朝殺人罪嫌方向偵辦。（圖／民眾提供）

檢察官昨下午率法醫至台中殯儀館相驗，黃男家屬到場協助調查。據了解，黃男曾有一段婚姻，與前妻育有2名年幼的孩子，昨日家屬返回案發現場招魂，家屬神色哀戚，但由於孩子還小，尚不敢讓孩子得知父親去世噩耗。

昨日初步相驗結果，死者全身有傷，頭部有鈍器攻擊傷痕，左胸口有穿刺傷，檢察官將於28日進行解剖，並將臟器、血液等檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。