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夫妻檔討債潑漆砸場還直播　員工制止打成一團...雙方下場曝光

▲桃園市黃姓夫妻檔與洗車場業者有債務糾紛，22日深夜黃姓夫妻檔到龍潭區某洗車場討債，還當場潑漆、砸車，龍潭警方出動快打部隊到場處置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓夫妻檔與洗車場業者有債務糾紛，22日深夜到洗車場討債，還當場潑漆、砸車，警方出動快打部隊到場處置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓夫妻檔22日深夜開車到龍潭區某洗車場，要何姓老闆出面償還債務，甚至在臉書上開起直播，2人當場潑灑紅漆與敲打車輛，洗車場員工上前制止，雙方發生扭打，整個拉扯互毆動作都入鏡。龍潭警方據報後出動快打部隊到場制止，發現雙方都掛彩，立即將雙方帶回偵訊，訊後將黃姓夫妻與2洗車場員工分別依毀損、恐嚇與傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市黃姓夫妻檔與洗車場業者有債務糾紛，22日深夜到龍潭區某洗車場討債，當場潑漆、砸車，2人被龍潭警方快打部隊壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓夫妻檔與洗車場業者有債務糾紛，22日深夜到龍潭區某洗車場討債，當場潑漆、砸車，2人被龍潭警方快打部隊壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方指出，年約30歲的黃姓夫妻檔22日深夜10時許，開車前往龍潭區大昌路上某洗車場，揚言要何姓業者出面償還積欠債務，黃姓夫妻檔還以手機開直播，對洗車場潑灑紅色油漆，並敲打洗車場車輛要脅，整個畫面都被直播入境臉書上，洗車場2名員工見狀上前制止，雙方相互拉扯進而扭打。

▲桃園市黃姓夫妻檔22日深夜到龍潭區某洗車場討債，龍潭警方出動快打部隊到場處置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓夫妻檔22日深夜到龍潭區某洗車場討債，龍潭警方出動快打部隊到場處置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方據報後出動快打部隊到場處理，將黃姓夫妻與洗車場員工都分別壓制在現場，雙方共4人都掛彩，警方隨後將4人分別帶回龍潭警分局偵訊，訊後將黃姓夫妻、洗車場2員工分別依恐嚇、毀損與傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

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