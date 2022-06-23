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吃滷肉飯被打死關鍵曝！一句「你認識嗎」引殺機　警拘5煞追凶刀

記者白珈陽／台中報導

台中第二市場知名滷肉飯店23日上午6時許發生一起鬥毆致死案，起因竟疑是雙方人馬「對到一眼」，隨即引發爭鬥，最後造成5名男女受傷送醫，其中31歲黃姓男子不幸傷重死亡。案發後警方立即鎖定5名嫌犯，並於今下午將其陸續逮捕。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中第二市場知名滷肉飯店今發生鬥毆致死案。（圖／民眾提供）

全案警方報請檢察官指揮偵辦，鎖定5名嫌犯行蹤，今下午陸續帶回派出所偵訊，以釐清案情；檢察官今下午率法醫至台中殯儀館相驗，據了解，黃男全身有多處受傷，胸口處更有疑為刀傷的穿刺傷，但檢警並未在現場找到凶器，研判可能是兇嫌逃逸時一起將刀帶走。

台中地檢署證實，今日下午初步相驗，死者胸口處確有穿刺傷，但是由何種工具造成，以及是否該處即為致命傷，將於28日進行解剖，並將臟器、血液等檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

據悉，黃男與4名友人先至飛鏢店聚會、飲酒，結束後於今日上午6時許至第二市場的知名山河滷肉飯店吃早餐，用餐過程中，黃男疑與另一方人馬互相看了一眼，黃男問友人「你認識嗎？」，友人回應「不認識」，卻疑因此引起對方不滿。

接著黃男又撥打電話找朋友「來吃飯」，對方認為黃在「撂人」挑釁，雙方隨後爆發激烈衝突，拿起桌椅、工業電扇猛砸互毆，現場血跡斑斑。

警方初步調查，雙方並不認識，施暴一方約有10人，事件造成黃姓男子（31歲）、陳姓男子（32歲）、吳姓男子（41歲）、李姓女子（34歲）及陳姓女子（30歲）有受傷情形，其中黃男經送往澄清醫院宣告不治。

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