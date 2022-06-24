殉職S-70C機工長回家了！初步相驗結果出爐　家屬靈堂前崩潰痛哭

▲機工長劉尚鈞殉職，家屬靈堂前崩潰痛哭。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

海軍S-70C反潛直升機22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時墜毀，機上4人輕重傷，機工長劉尚鈞士官長（37歲）全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，經全力搶救仍在昨日（23日）深夜11點01分宣告不治。劉尚鈞昨深夜在家人的陪伴下回到桃園老家，而靈堂則設置在中壢殯儀館，稍早檢察官也前往現場相驗，以釐清詳細死因。

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，全身有95%燒燙傷，只剩下5％皮膚是完整的，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。

然而，因劉尚鈞的傷勢過於嚴重，家屬不忍他繼續受苦，忍痛簽下放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回到桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，劉的稚女也在家人的陪伴下，輕聲向父親說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。

據悉，劉尚鈞靈堂設置於中壢殯儀館，現場場面哀戚，家屬各個哭紅雙眼，讓人相當不捨。此外，檢察官稍早也前往相驗，初步研判死因是大面積燒燙傷導致熱休克，而對此家屬並無意見，但希望查明原因。