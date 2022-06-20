張淑晶罵親哥辯：不記得　檢勘驗錄音「假孝子、無恥」噴13次

▲張淑晶因多次詐騙房客已被判刑定讞入監，現在又跟親哥哥官司纏訟中。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

女房東張淑晶因詐騙、誣告房客等案件已在監獄服刑，而她和親哥哥為了父母扶養費等家務事的官司，仍在持續進行中，張淑晶被控在法院開庭時，出言辱罵哥哥，但張淑晶辯稱「官司太多，不太記得」，台北地檢署檢察官特地勘驗法庭錄音，算出她一共罵了9次「假孝子」，4次「無恥」，20日依公然侮辱罪起訴。

張淑晶從2013年起，利用出租套房時簽不平等契約等方式坑殺房客，有房客在網路上串聯怒批惡房東，引起檢警重視，全面清查張淑晶的惡行，張淑晶因此在2021年10月間，因用假的租賃契約，阻撓法院強制執行點交，被依使公務員登載不實罪判刑8個月而入監。

隔年，張淑晶因隱匿不利條款，看A屋租B屋等方式出租套房，事後發生糾紛，張淑晶就拿著租約追討違約金，連房客的親友都挨告，最高法院2022年間，將她誣告、詐騙56名被害人部分，判刑5年6月定讞；另有78名被害人提告部分，還在法院審理中。

除了和房客官司糾纏外，張淑晶也和親哥哥張振盛間為了父母扶養問題反目，張兄曾因在法院開庭時罵張淑晶「不要臉」，被法院判拘役15日，得易科罰金1萬5千元確定，這次換她被控在法案2021年8月26日，為了代墊父母扶養費債權相關訴訟，到台北地院開庭時，公然辱罵親哥哥。

張淑晶挨告後辯稱自己看哥哥「官司太多，不太記得」，並說如果真的有出言辱罵，也應該對照前因後果，請檢察官不要斷章取義；可是檢察官勘驗法庭錄音，真真實實錄下張淑晶開庭時，罵哥哥「假孝子」9次、「無恥」4次，已經足以貶損哥哥名譽，涉嫌公然侮辱罪。