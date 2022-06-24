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新冠疫苗第一年成功預防「1980萬人死亡」！研究：降低63%病歿率

▲▼加拿大民眾接種猴痘疫苗。（圖／路透）

▲新冠疫苗上市1年內，有效防止近2000萬人染疫身亡。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

一份發表在《刺胳針傳染病期刊》（The Lancet Infectious Diseases）的大規模模型研究指出，新冠疫苗推出的第一年就成功預防近2000萬人喪命。研究發現，如果沒有疫苗，一年內可能會造成3140萬人染疫身亡，但是因為疫苗的推行，有效減少了過半的死亡人數。

研究團隊在2020年12月8日至2021年12月8日期間，搜集來自185個國家與地區的數據，並進行進一步的分析研究。這也是全球首次有團隊嘗試估算「接種新冠疫苗後，間接或直接預防因感染而喪命的人數」。

研究發現，如果沒有開放疫苗施打，在這段時間內可能會造成3140萬人染疫身亡，但是因為疫苗的普及，讓其中1980萬人得以保住性命。研究指出，有了疫苗後，病歿人數與預期相比大幅減少了63%。

這份研究是以各國的官方數據為基礎進行分析，如果沒有官方數據，則會以估計的方式分析，或使用各國超額死亡率的數據。超額死亡率指計算特定區域、時間內「各種因素」的死亡數，而不使用特定死因，然後再將這個數字和過去的基準做比較，被認為是更可靠、更全面的數據指標，而大部分國家的超額死亡率都高於官方紀錄的死亡率。

▲▼北京疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲因大陸採取嚴格的封鎖措施，因此研究並未將其列入分析。（圖／達志影像／美聯社）

由於中國大陸人口眾多且實施嚴格的封鎖措施，因此該項研究並未將中國大陸列入，否則容易使研究結果產生誤差。

此外，研究也發現，中高收入的國家能夠避免死亡的人數最多，在1980萬人中，有高達1220萬人就是來自中高收入國家。這樣的結果也反映出全球疫苗分配不均的情況。

研究結論則提到，如果世界衛生組織在2021年底前讓全球各國的疫苗接種數據都提升至40%以上，那將有近60萬人的死亡是本可避免卻未能避免。該份研究的主要作者倫敦帝國學院（Imperial College London）的華森（Oliver Watson）則表示，如果讓全球各地的人都取得疫苗，那可能有上百萬人的性命得以被救回。

根據世衛最新數據，全球新冠病歿人數已經超過630萬人，然而如果加上間接或直接因新冠而死的人數，實際數字恐怕超過1500萬人。

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